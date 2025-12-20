「社會安全網」只剩警察獨撐？北捷殺人案挨批「沒用」 基層心寒炸鍋：專業正被雜務磨耗

捷運台北車站、中山站傳出隨機殺人案後，中央和地方要求提高見警率，加強巡邏。（警政署提供）

捷運台北車站、中山站再發生震驚社會的隨機殺人事件，中央和台北市政府都要求加強巡邏，提高見警率，還有網友在社群發文，批評台北警方「有夠沒用」，竟然讓嫌犯張文犯案長達3小時。面對責難，基層員警炸鍋，感嘆社會安全網「為什麼不論發生什麼事，最終承擔責任的永遠是警察？」他無奈指出，台灣警察的專業，正被無盡的雜務與行政協助磨耗。

隨機殺人事件發生之後，總統賴清德、行政院長卓榮泰和台北市長蔣萬安皆要求提高見警率，加強巡邏，已有基層員警苦不堪言，今日再有網友透過Threads發文，列出北捷隨機殺人案嫌犯張文犯案時序，批評犯案過程持續3小時，「台北警察在幹嘛？有夠沒用」，引發討論。

面對各方責難和要求，有基層員警決定不忍了，在「靠北police」臉書社團發文表示，「每一次悲劇發生，『社會安全網』這5個字就會被拿出來檢討。但說穿了，這張網到最後，永遠只有警察在獨力支撐。」他感嘆，不論發生什麼事，為什麼最終承擔責任的都是警察？

基層警說，當總統一聲令下，基層就必須針對所有大眾運輸工具加強勤務，但他想問：「原本的編制去哪了？鐵路警察、捷運警察、保字總隊，這些專門單位在事發時，若只會以『人力不足』為由撒手不管，最終把擔子全丟給地方分局吃下這塊爛餅，這公平嗎？」

「台灣警察的專業，正被無盡的雜務與行政協助給磨耗。」基層員警痛心表示，民眾常質疑警察專業度不足、抓不到人，但當發生嚴重暴力事件時，第一線巡邏警力可能正被無理的違停檢舉、瑣碎的 A3 交通事故給卡在路上，「沒人看見警察正被這些垃圾案件淹沒，根本無法專注處理真正危急社會安全的重罪。」

基層警說，若要讓警察真正發揮功能，就必須讓警察回歸專業核心。他反問，那些無止盡的「行政協助」真的有必要嗎？上層長官若永遠只會把問題推給警察，而不從制度結構去檢討與減量，那無論講幾次，這些事永遠不會停止。

