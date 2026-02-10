社會安全「網」接得住 春節「關懷e起來」

春節年假是家人團聚、共享天倫的重要時刻，然而，在歡慶新年的同時，社會中仍有部分家庭正面臨突發變故或生活困境，急需外界關懷與協助。衛生福利部提醒，民眾如有自身或他人需要協助，可透過社會安全網「關懷e起來」網站（）進行求助或通報，讓政府資源即時介入，提供必要支持，攜手陪伴民眾溫馨過好年。

衛生福利部配合行政院推動強化社會安全網計畫，已於全國布建156處社會福利服務中心，做為社區第一線的福利服務窗口，針對家庭因貧窮、失業、物質濫用、以及兒少或成人照顧等多元議題所衍生的服務需求，提供整合式支持服務與資源媒合，協助家庭度過難關。相關服務每年已協助逾10萬個家庭，發揮即時支持與穩定家庭功能的效益。

衛生福利部呼籲，社會大眾於春節期間持續關懷身邊需要幫助的家庭，如發現鄰里、親友因突發事故、經濟困境或其他因素致生活陷入困難，請主動伸出援手並進行通報，共同促進資源連結，讓有需要的家庭能及早獲得適切服務與支持。