社會局推青銀共煮戲劇展演

南市府社會局十日於南區辦理「青銀共煮幸福年、馬躍迎春圓夢戲劇」活動，與長者同樂。(南市府社會局提供)

記者王勗∕台南報導

為打造高齡友善城市，南市府積極布建社區照顧關懷據點服務長輩，南市府社會局今年也攜手富邦人壽、南台科大合作辦理「青銀共煮幸福年、馬躍迎春圓夢戲劇」。十日上午社會局副局長葉誌明也親至南區四鯤鯓龍崗國小禮堂與弱勢長輩同樂，並頒發感謝狀予協力單位夥伴。

南市府社會局結合產官學共同推動多項跨世代關懷與幸福延續行動，南市府社會局十日也特頒發感謝狀予南台科大、富邦人壽、台灣高齡照護暨教育協會、信福長照服務企業有限公司及台南市菩薩殿關懷協會，感謝相關單位對弱勢、獨居長者的關心與支持。

本次活動中老、中、青、幼跨世代組成「高齡圓夢戲劇」，南市府社會局也鼓勵長輩透過戲劇展演，分享自身生命故事與生活歷程，展現韌性與自我價值。現場「青銀共煮」活動則透過料理促進跨世代及跨族群互動與文化傳承，讓大學生、幼兒與長者在共煮、共演的過程中深化理解與情感交流。

南市府社會局另也規劃書法體驗攤位與醫療諮詢區，讓居民共同參與互動。