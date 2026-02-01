社會局攜手大高雄不動產公會修繕住宅 圓弱勢家庭三代同堂夢

高市社會局攜手大高雄不動產建築開發商業同業公會，共同關注弱勢家庭居住安全議題，近日深入美濃區協助一戶弱勢家庭進行老宅修繕，透過公會整合建築專業與企業資源，實際改善老舊居住環境，為兒少打造安全成長空間，也讓家庭得以安心團聚，實踐三代同堂願望。(見圖)

社會局今(一)日說明，該修繕行動由大高雄不動產建築開發商業同業公會理事長李正聰、名譽理事長洪光佐、顧問許承凱及公益暨公關委員會召集人樺陽碩建設董事長邱健順帶領信誠建設董事長陳信安、祥傑建設董事長吳斐琳，並結合三葉造漆、冠嶺工程、冠軍磁磚等多家企業共同投入；公會發揮建築專業，從前期場勘、修繕評估、施工規劃，到拆除、清運與裝修，全程以安全與實用為優先，僅歷時兩週即完成修繕工程，展現企業回饋社會的行動力與效率。

廣告 廣告

受助家庭為居住於美濃區的蕭爺爺，原本獨居於屋齡逾五十年的一樓老屋，因兩名就讀國小的孫子在外的照顧環境不當，經社工介入評估後，協助安排養女及兩名孫子回到老家與蕭爺爺三代同堂共同居住；然而老屋長期反潮漏水，地面及浴室壁癌嚴重，為協助孫子有安全的居住環境，社會局媒合大高雄不動產建築開發商業同業公會進行修繕協助。修繕後，屋內環境明顯改善，不僅增加安全性，也提升居住舒適度。蕭爺爺感動表示，公會與企業夥伴主動且專業的協助，讓孩子終於能在安全的空間中成長，一家人得以安心生活，終於圓三代同堂夢。

春節前夕，社會局蔡宛芬局長也特別偕同李正聰理事長，率領公會幹部及多家協力廠商前往蕭家致贈入厝祝福。蕭家父女感性表示，這是送給孩子最珍貴的新年禮物，兩名孫子也開心迎接嶄新的生活環境。

蔡宛芬局長感謝大高雄不動產建築開發商業同業公會秉持公益精神，善用專業守護兒少居住安全，實踐企業社會責任；期盼未來持續深化公私協力，讓更多弱勢家庭在安全穩定的環境中安心生活，打造更溫暖的高雄。