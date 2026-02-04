社會局暖心迎新春 陪伴監護兒少提前感受年節團圓

農曆春節前夕，高雄市政府社會局4日為所監護的兒少及照顧者舉辦提前歡慶新年的溫馨活動，地點選在 SKM Park Outlets 高雄草衙道，安排孩子們體驗肖跳 Crazy Jump、大魯閣遊戲愛樂園及鈴鹿賽道樂園等多元遊樂設施，讓平日需要更多關懷的孩子們，在笑聲與歡樂中感受節慶氣氛。社會局長蔡宛芬也到場與孩子們團圓聚餐，親自發送新春紅包與禮物，並致贈春節禮盒，感謝照顧者一年來的辛勞付出，現場洋溢溫馨年味。

廣告 廣告

↑圖說：蔡宛芬局長致贈每位兒少新年紅包與禮物。（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局指出，截至114年底，市府長期監護的兒少共有141名，依個別需求分別安排寄養家庭、安置機構及相關照顧資源，並由專業社工持續關懷與陪伴，協助孩子穩定就學、建立生活規律，逐步學習自立與規劃未來。其中，小林的成長歷程正是長期陪伴與支持的最佳寫照。小林幼年因家庭變故，父母無法履行照顧責任，亦缺乏適當親屬資源接手，自4歲起由社會局介入提供保護服務。早期因生活環境不穩定曾出現發展落後情形，但在寄養家庭細心照顧及社工持續陪伴下，逐漸建立自我照顧能力，生活趨於穩定，如今正邁向自立生活階段，朝自己的夢想踏實前行。

↑圖說：蔡宛芬局長特別準備禮物，感謝兒少照顧者一年來的悉心陪伴！（圖片來源：高雄市社會局提供）

蔡宛芬表示，雖然這些孩子無法在原生家庭中迎接新年，但在寄養家庭、安置機構及第一線社工長期用心守護下，依然能感受到滿滿的愛與支持，平安健康成長。她也特別感謝財團法人高雄市仁愛基金會、高雄市模範父親協會、陳金雀地政士事務所、連毅精密企業有限公司、鋒成機車行、大魯閣愛樂園及承億酒店等單位慷慨贊助經費與禮物，讓孩子們在迎接新年的時刻留下溫暖難忘的回憶，在笑容中迎向嶄新的一年。

更多品觀點報導

北高400公里單車行響應世界癌症日 陳其邁迎希望車隊倡議健康台灣

超人力霸王週六降臨愛河灣 飯店業者搶攻「冬日遊樂園」人潮

