社會局送繪本助學子認識身心障礙者 平權理念校園扎根

社會局局長郭乃文針向永福國小師生說明如何理解隱性障礙。(南市府社會局提供)

記者王勗／台南報導

十二月三日為國際身心障礙者日，南市府社會局響應友善行動並推動平權教育，廿八日特別捐贈六十冊認識身心障礙者特質的繪本予永福國小。永福國小校長楊淑晏在教育局身心障礙學生鑑定中心主任陳彥至陪同下代表接受，也承諾將全力推動融合教育，運用繪本幫助孩子學習正確且友善的助人方式。

除社會局捐贈繪本外，觀旅局專委丁玲琍也分享虎頭埤風景區身障日優惠措施，歡迎身心障礙者一起走出戶外，台南市聽障體育運動協會總幹事朱櫻梅也響應社會局，捐贈兩本協會出版的手語書給永福國小，社會局長郭乃文現場也加碼再贈四冊，盼共同推動友善教育環境，社團法人台南市聽障體育協會、社團法人台南市慈光身障協會及議員沈震東均到場見證，立委林俊憲、陳亭妃、議長邱莉莉、巿議員蔡宗豪、曾培雅、陳怡珍等服務代表也到場支持。

市長黃偉哲表示，南市有超過十萬名身心障礙者，希望平權教育透過日常與校園扎根，也將透過跨局處合作與民間團體參與，強化社會對「障礙」的理解。希望學子學習同理與支持，共同打造友善的城市。

南市府社會局廿八日也特別邀請HAPPY姐姐以繪本說故事帶領學生認識視覺障礙、肢體障礙、自閉症等障礙者需求，台南市聽障體育運動協會現場也分享實用手語。永福國小也希望讓學童學習詢問、理解並依對方的需要給予支持，給予障礙者真正的協助。

社會局長郭乃文強調，未來將透過持續改善無障礙環境、多元化的社會福利服務等，推動身心障礙者平權，同時也將持續整合資源，讓「理解、尊重與共融」成為市民共同語言。