社會局長端午節訪老福機構代侯友宜致贈加菜金
(記者謝政儒綜合報導)端午佳節將至，新北社會局長李美珍代表侯友宜市長親自走訪淡水區仁濟安老所、三芝區雙連安養中心及八里區天主教安老院送上加菜金及蘋果，除了為長者送上溫馨的節日祝福，也感謝機構工作團隊無微不至的照顧長者，共同守護長者安全及健康。
仁濟安老所座落在淡水河畔邊，還可以遠眺淡江大橋，李美珍抵達現場時，由住民賴文章及賴潘鳳英夫妻擔任代表收下加菜金及蘋果，住民也以歌曲熱烈歡迎，李美珍致詞時分享，敬老卡從今年7月起擴大服務，除了點數增加為600點，也增加了YouBike 2.0E電輔車多元通路，邀請長者們多多利用，透過外出的機會，維持身心健康，現場住民也紛紛舉手問起申辦方式以及計程車隊的叫車方式，反應熱烈。
位於三芝區的雙連安養中心設有安養、養護及失智照顧等區域，院長張語珊分享，每年端午節都會安排有趣的節慶活動，像是在正中午進行的立蛋活動，以及行之有年的划龍舟活動，讓長者也可以享受過節氣氛。已經入住9年、高齡89歲的住民蔡惠玉分享不老秘訣，這裡有很多課程可以參加，每天保持固定的生理時鐘，讓自己不與外界環境脫節，同時也養成運動的好習慣，很開心、也很感謝雙連團隊的照顧及陪伴。
最後一站來到八里的台灣天主教安老院，該院秉持著會祖 聖余剛貞修女的仁愛精神，長期提供長者如家庭般溫馨的環境。李美珍抵達後，與副局長吳淑芳、董事長江芳貞修女等，逐位向住民道聲端午節快樂，看見長者個個充滿活力，也特別感謝修女及全體工作人員的用心付出，讓長輩們在舒適、快樂的環境中安老。
李美珍表示，今年針對全市49家社福機構發放端午節加菜金，送上加菜金以及意味平安的蘋果，祝福大家佳節愉快，同時感謝所有在一線努力的工作人員，讓入住機構的長者也能活得快樂、安心，也代表侯友宜市長送上最真誠的祝福，期盼透過實際行動，讓大家都能感受到溫馨的節慶氣氛與社會關懷。
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