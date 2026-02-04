社會局陪伴迎新春 141名監護兒少提前團圓過好年

社會局長蔡宛芬發送新春紅包與禮物。（朱窈慧翻攝）





高雄市政府社會局今天（4日）在SKM Park Outlets 高雄草衙道，舉辦監護兒少與照顧者提前慶祝春節活動。社會局長蔡宛芬也到場與孩子們團圓聚餐，親手發送新春紅包與禮物，並致贈春節禮盒，感謝寄養家庭與照顧者一年來的辛勞付出。





社會局指出，截至去（2025）年底，由社會局長監護的兒少共有141名，依個別需求安排寄養家庭、安置機構及多元照顧資源，並由社工人員長期關心陪伴，協助孩子穩定就學、建立生活能力，逐步朝自立生活邁進。其中，小林（化名）的成長歷程即是長期陪伴的縮影。小林自幼因家庭變故無法獲得適當照顧，自4歲起即由社會局介入提供保護服務，早年曾因生活環境不穩定而出現發展落後情形，在寄養家庭細心照顧與社工持續陪伴下，逐步穩定作息、培養自我照顧能力，如今正朝生活自立與實現夢想的方向前進。

廣告 廣告

蔡宛芬表示，雖然孩子們無法在原生家庭團圓過年，但在寄養家庭、安置機構及社工人員長期用心陪伴下，依然能感受到滿滿的愛與支持，平安健康成長，逐步邁向自立人生。她也特別感謝財團法人高雄市仁愛基金會、高雄市模範父親協會、陳金雀地政士事務所、連毅精密企業有限公司、鋒成機車行、大魯閣愛樂園及承億酒店等單位，贊助經費與物資，共同為孩子們打造溫暖難忘的新春回憶。

（延伸閱讀：奇美埃及展盛大登場！必看文物、紀念品、預約快速入場攻略 大英博物館 280 件館藏登台）

更多上報報導

【獨家】中榮翻版！高雄博田醫院也爆無照廠商代刀 主刀院長悠哉坐旁玩醫材

青年局助攻在地新創 高雄AI團隊征戰美國CES

誠實小英雄募集！永慶誠實徵文比賽高雄賽區熱烈徵件中