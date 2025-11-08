「社會怎麼了？」身障者坐優先席遭老翁拍照公審 捷運警喝令刪文

一名身心障礙者乘坐於優先席遭老翁拍照公審。示意圖／翻攝自台北捷運官網

今年7月立法院三讀通過將博愛座改為「優先席」，新增其他有實際需要者標誌，然而日前一名男子搭乘捷運，因先天左手、左腳缺陷乘坐於優先席，遭一名老翁偷拍，稱「年輕人為什麼要坐博愛座？」並將畫面上傳社群；男子無奈表示「現在社會怎麼了」，質疑「身障者也會被趕離博愛座？」最終在警方協助下攔下該名老翁，刪除照片及貼文，結束這起糾紛。

一名王姓男子在社群分享，6日下午2點半左右，因天生左手、左腳有缺陷，加上當下腳不適，搭乘捷運時於優先席休息，隨即一名陶姓老翁走向前「對著我的臉瘋狂拍照」，向老翁詢問拍照原因，卻遭到質疑「年輕人為什麼要坐博愛座？」照片也被上傳到老翁臉書公審。

男子接著說，當下相當憤怒、不知所措，也因擔心個資外洩問題，按下緊急服務鈴，沿途對著老翁大喊，最終尋求站務人員協助，才找到老翁並刪除照片及貼文；男子表示，雖然已結束這起糾紛，不過身障者遭拍照公審、趕離優先席，直言「現在社會怎麼了」相當惡意。

貼文一出，一名網友分享曾因低血糖，出現耳嗚、頭暈現象，於優先席休息，卻遭一名婦人趕離，更直接坐於女子大腿，無奈道類似事件「不是第一次」；也有網友表示，為了避免糾紛，自己都會將身心障礙證明拿在手上。

對此，捷運警察表示，王姓男子於台北捷運大安森林公園站向站務員求助，經了解糾紛經過，立即前往東門站將陶姓男子攔下，告知優先席相關規定及雙方權利義務，陶男則主動刪除相片及貼文；至於王姓男子也未提出告訴，雙方各自離去。

捷運警察隊提醒，捷運車廂內優先席為依據《身心障礙者權益保障法》規定設立，凡有實際需求之乘客，皆可優先使用，若乘客搭乘時遇到糾紛，可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，以免觸法。

