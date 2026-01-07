社會情緒學習融入課程 提升學生職場適應能力

記者黃朝琴／臺北報導

教育部114學年度「職場社會情緒學習（SEL）融入教學實施計畫」，共有68所技術型高中（高職）投入「社會情緒學習」，設計融入專業課程的教學方案，提升學生職場適應能力。

教育部表示，目前有15所核心學校教師，每月到臺灣師範大學參與實體會議，透過密集培訓與實戰演練，針對15群科職場情境，研發具備職場應用性與素養導向的教材；另有53校參與線上增能與同步課程，打破地域與資源限制，讓創新教學理念普及全臺灣。

教育部表示， 面對未來社會挑戰，年輕學子除要有專業知識與技能，也要有強悍心理韌性； 社會情緒學習（Social Emotional Learning，SEL）著重情緒管理、培養同理心、建立良好人際關係，核心能力包括「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」、「人際關係」與「負責任的決定」等

教育部指出，這項計畫強調跨領域合作，由職業類科教師與輔導教師共同設計課程，例如在觀光客服教學中，結合危機處理實境演練，學習妥善面對客人各種要求；或是在CNC銑床操作課程中，學習面對及管理自身情緒，避免影響機械操作安全。

特殊教育班學生未來大多會投入服務型職場，學校也透過SEL課程，提前學習情緒管理、人際溝通與職場情境應對能力，將大幅提升其社會適應力與就業信心。

花蓮高商分享職場「社會情緒學習」（SEL） 教學設計與實務情境應用。（教育部提供）

職場「社會情緒學習」（SEL） 特優教案獲選學校，包括花蓮高商、屏東高工、臺南高商團隊合影。（教育部提供）