社會救助法修法在即 石崇良：年底前草案送政院

（中央社記者林敬殷台北28日電）社會救助法15年未大幅修正，存在諸多問題待解，衛福部長石崇良今天表示，年底前就會把修訂過後的版本送到行政院，但還要搭配政府的財政，特別是受到財政收支劃分法衝擊之後政府能夠支應的部分。

行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

民進黨立委范雲表示，近幾年台灣經濟成長亮眼，超車日、韓，總統賴清德還說，GDP（國民生產毛額）明年拚4萬美金，且不只今年，過去幾年經濟成長數字，除了2023年之外，都比日、韓還好。

卓榮泰說，尤其今年第1季、第2季及第3季的數字，比年初的估計是遠遠高過，今年樂觀估計，經濟成長率應該可以5%到6%之間。

不過，范雲指出，經濟成長表現良好，社會案件持續發生，她直指社會救助法多項問題，包括虛擬收入不符實情、家戶合計、無脫貧式設計、缺乏無家者專章等，先前政院承諾要修法，迄今卻沒有動作。

卓榮泰說，行政院在去年下半年討論過社救法，甚至今年希望列為優先法案，去年提出時，了解到需要動用的經費相當龐大，當時正陷入財政收支劃分法修法過程，無法確定下來，使得整個進度就慢下來，今年也是如此。

卓榮泰進一步表示，他還是誠懇希望，如果有一套可長可久的財劃法，才知道中央地方財源各為多少，計畫經費的需求，就可以用比較長期的規劃，目前衛福部草案已經到最後相當完整的階段。

石崇良說，衛福部在今年底之前就會把修訂過後的版本送到行政院，還要搭配政府財政，特別是受到財劃法的衝擊後，中央政府能夠支應的部分。

石崇良指出，人籍合一的問題，在執行上還是有一點困難，但可以從行政作業程序上去輔助，雖然人不在戶籍地，可以不一定要回戶籍地申請，但還是以戶籍所在地為主，涉及到中央跟地方財務分擔問題，還是設籍地的縣市政府分攤比較好。另外有關自述收入，完全採用自述在行政執行面會有困難，會考慮採多元折算方式，不是都以基本工資採計。（編輯：林興盟）1141128