社會救助法修法草案 維持虛擬所得惹議

「社會救助法」最新修訂版本，僅放寬家暴婦女資格與脫貧配套，未取消虛擬所得、未納入「階段式脫貧」，遭批修正幅度過小。圖為示意圖。記者胡經周／攝影

「社會救助法」十年未大修，衛福部去年提出版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等舊法弊病，且修法進度延宕，至今卡關衛福部，民間團體組成「社會救助法修法聯盟」，今年十一月擬定第二版社救法草案，盼解決舊法疑慮，與衛福部協商後，全數未被納入。

衛福部社工司提出社救法最新修正版本，僅放寬過去家暴婦女需興訟才可不與丈夫合計薪資，降低貧窮受暴婦取得福利身分門檻；針對脫貧條件，除政府就業扶助外，納入民團選項，民眾擇一管道接受協助脫貧，三年內薪資不計收入，持續享各項福利。

「虛擬所得」是指現行法規中，貧窮家戶子女只要畢業，一概視為有基本工資收入，忽略貧窮民眾就業困難的現況，衛福部所提修正後草案版本仍未取消規定，僅維持原先預告草案中，放寬高齡、受暴婦等對象可打折計算規定。

社救盟提出的第二版修法草案，將虛擬所得改為「自述收入」，不再預設貧窮者收入能力，而是按照實際就業情況計算，並由社工實地訪查確認。立委林月琴說，學生畢業後並非人人皆可無縫接軌就業，但社救法卻直接視為他們立即有基本工資收入，衛福部應正視法規局限，並設法解決。

社救盟共同發起人王今暐說，九成以上無家者不具低收入戶資格，藉無家者專法、專章明訂預算、業務職掌才能系統性處理無家者困境，但衛福部遲未推動社救法無家者專章。

社救盟第二版草案中，明訂無家者身分為露宿街頭或公共場所、居住於不宜人居住住所等，擴大現行規定，草案中也要求主管機關提供無家者扶助、安置、輔導、醫療等服務，並授權主管機關以子法訂定服務經費來源。

林月琴說，衛福部應比照修法中「身障權法」，年底前將草案送立法院審議。現行社救法已導致貧窮線被低估，符合低收、中低收入戶民眾僅五十八萬人，與推估實際貧窮人數二五八萬相差二百萬，小幅地修正社救法，無法解決「福利入口太窄」問題，不如不修。

衛福部常務次長莊人祥承諾，將盡快提出法案，持續凝聚共識。衛福部社工司司長蘇昭如說，政府於修法過程中為溝通橋梁角色，面對質疑，將虛心檢討。

