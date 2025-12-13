社會救助法修法 石崇良：應考慮財劃法衝擊

（中央社記者沈佩瑤台北13日電）社會救助法將大修，衛福部長石崇良今天強調，各界關心的「斷崖式」停掉補助部分已調整，另外有關自述收入，完全採用自述會有行政執行面困難，仍待討論，也應考慮財劃法衝擊。

社會救助法15年未大幅修正，存在諸多問題待解，立委日前質疑包括虛擬收入不符實情、家戶合計、無脫貧式設計、缺乏無家者專章等。

民團指出，現行雖有就業初期最長四年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福利津貼及醫療、住宅等補助全失，形同「斷崖式福利」。

石崇良今天下午出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」，他在會前接受媒體聯訪指出，社會救助法的精神是希望扶貧自立，還持續修訂中，「大家比較關心的斷崖式補助部分，在新的版本中已有調整」，將給予一定時間，不會才剛有收入，就斷了所有補助。

至於福利的計算門檻，石崇良坦言，「完全採用自述收入在行政執行面會有困難」，到底自報數字有沒有確實申報，地方政府認為不容易查證，在稽核時會有難度。

不過，石崇良表示，計算虛擬收入方式是否可以從寬，讓可以取得福利的資格不要太嚴格，畢竟希望幫助到更多人，最後還得考慮整個財劃法衝擊，因為中央能支配的預算也變少，所以中央跟地方要一起合作。

媒體詢及草案何時會送到行政院。石崇良說，最近已經趕在年底前提送7、8部法案了，包括組織法、人工生殖法等，接下來可能會是身心障礙者權益保障法；社會救助法因有執行問題要跟地方討論，還要搭配政府財政，特別是受到財劃法的衝擊後，中央政府能夠支應的部分，都要一併考慮，儘量在下個會期送出。（編輯：李亨山）1141213