社會救助法修法 石崇良：需考慮財劃法衝擊 力拼下會期送審

衛福部將翻修「社會救助法」，民間團體提出多項修法主張。對此，衛福部長石崇良今天(13日)表示，針對外界關注的「斷崖式補助」，修法版本已有所調整，也研議從寬認定「虛擬所得」，且須考量財劃法的衝擊，必須中央與地方合作才能定案，力拼下會期送立院審議。

「社會救助法」已10年未大修，衛福部去年提出修法版本，民間團體不滿修法幅度小，批評法案仍維持「虛擬所得」計算、家戶合計等規範，且現行雖有低收、中低收入戶民眾就業初期最長4年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福利津貼及醫療、住宅等補助全失，根本是「斷崖式」福利；民團也質疑修法進度延宕，至今仍卡關衛福部。

對此，衛福部長石崇良13日出席活動時受訪表示，衛福部仍在就社救法修法進行最後修訂，尚未完全定案。對於外界較關心的「斷崖式補助」，新的修法版本已有所調整，將給予一段時間，希望扶貧自立，不會在剛有收入時就立刻切斷所有補助條件。

至於社會福利的計算門檻，石崇良說，現行採虛擬所得計算，民間團體則倡議「自報所得」，但地方政府反映「自報所得」不易查證是否如實申報，將造成稽核困難，衛福部目前正在討論，將在兩者間取得平衡，研議是否可從寬認定，但受到「財政收支劃分法」衝擊，需要中央與地方合作。他說：『(原音)但是在計算這個虛擬的時候可不可以去從寬一點，讓這個可以取得福利的這個資格也不要太嚴格，畢竟希望幫助到更多的人，那當然這最後的決定還得考慮到整個財劃法的衝擊，因為中央能夠支配的預算也變少了，所以要跟中央跟地方要大家一起合作，才能把未來的這個社救法做一個定案。』

對於年底前能否將草案送至立法院，石崇良表示，衛福部近來已趕在年底前送入7、8部法案，包括「衛生福利部組織法」、「人工生殖法」、「身心障礙者權益保障法」等，而社救法修正仍有一些執行面的問題，也尚需與地方討論，並綜合考量財務衝擊影響，會盡量在立法院下會期送出。