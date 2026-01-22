社會教育終身奉獻獎林俊全 鼓勵年輕世代「走入地景」

在教育部「114年度社會教育貢獻獎」獲得終身奉獻獎的臺大地理環境資訊學系教授林俊全，81年起致力於地景保育推動，歷經多年持續奔走與倡議，於105年促成「地質公園」正式納入文化資產保存體系。他獲獎時感性表示，這是他獲得的最大肯定。

「114年度社會教育貢獻獎」終身奉獻獎獲獎者之一的林俊全教授，長期投入臺灣地理教育、環境保育與永續發展，兼具學術研究與實務行動的深厚影響力。

林俊全教授長年推動臺灣地景保育及文化資產保存法自然地景保護工作，建立重要地景資料庫，推動地方主管機關與在地居民共同發展自然地景管理維護。他更推動了澎湖海洋地質公園、北部海岸野柳地公園、北部海岸鼻頭龍洞地質公園、草嶺地質公園、燕巢泥岩惡地地質公園、利吉泥岩惡地地質公園、馬祖地質公園及東部海岸地質公園等公園的成立。

林俊全教授分享，他求學時在國外看見多元的保育實例，深信臺灣也能做得到，從未想過放棄，他感謝政府的支持讓相關理念30多年來可以持續推動。對於年輕世代，他鼓勵他們投入「讀景的練習」，透過參與與理解，讓未來能有更多人走進地景，進而守護環境。