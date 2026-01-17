社會教育貢獻獎 信誼基金會獲殊榮

記者黃朝琴／臺北報導

教育部舉行114年度「社會教育貢獻獎」頒獎典禮，表揚2位終身奉獻獎、16位個人獎，以及16組團體獎。臺灣最早推動兒童早期教育、親職教育的「信誼基金會」，獲得團體獎肯定；中華舞蹈學會理事長賴秀峰創辦比賽推廣舞蹈教育，臺大特聘教授林俊全促成政府野柳、草嶺等多個地質公園，雙雙獲得「終身成就獎」殊榮。

賴秀峰則師承蔡瑞月、江明珠等臺灣舞蹈家，年輕時曾連獲7屆全國民族舞蹈比賽冠軍，17歲遠赴西班牙深造，一度任職知名舞團，回國後積極推廣台灣舞蹈，至今將近40年。賴秀峰最為人稱道的事蹟便是，創辦「舞躍大地舞蹈創作比賽」，20年來來培育出近千名優秀舞蹈人才、百位優秀編舞者。

林俊全長期投入臺灣地理教育、環境保育與永續發展，經過20多年奔走，促成政府在民國105年將「地質公園」正式納入文化資產保存體系。林俊全後續又參與澎湖海洋、野柳、鼻頭龍洞、草嶺、燕巢惡地、利吉惡地、馬祖、東部海岸等地質公園的成立過程。他並推定建立重要地景資料庫，促使主管機關與在地居民共同維護自然地景。

「團體獎」涵蓋財團法人、社團法人、社區大學、學校及農會等多元組織，得主包括臺灣最早推動兒童早期教育、親職教育的民間組織「信誼基金會」。

早在臺灣還沒幼兒教育系的年代，信誼基金會就開始成立學前教育研究中心、資料館，也創下臺灣多個「第一」，包括發行第一份討論0到6歲教養的月刊，第一家幼兒專業出版社、第一家玩具圖書館等。在信誼基金會長期的推廣下，兒童早期閱讀已被正規教育重視，更成為家庭教育中不可忽視的一環。

半個世紀以來，信誼基金會在現任董事長張杏如的帶領下，從親職教育開始，呼籲社會重視學齡前的幼兒教育，推動親子共讀、親子共玩，提供多元教養行動方案，時刻提醒父母，以孩子的發展為基礎，為孩子營造一個優質、理想的學習環境。

