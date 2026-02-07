社會新鮮人失業率 去年仍破11％

科技、服務業皆缺工，求職市場熱絡非凡；主計總處公布最新統計顯示，民國114年全年失業率平均為3.35％，年降0.03個百分點；不過，對20至24歲剛畢業的社會新鮮人來說，全年失業率仍高達11.6％，平均每9名青年就有1人處於失業窘境中。

雖然20至24歲社會新鮮人失業率對比過去逐年有調降，去年11.6％，有年減0.02個百分點，但仍高出平均失業率8.25個百分點，也是失業率最高年齡層。主計總處表示，該年齡層多為初次尋職，處職場調適階段，是失業率較高主因。

廣告 廣告

少子化趨勢，加上各行各業招募職場新血，青年失業率長期高於11％以上。根據主計總處統計顯示，2022年以前青年失業率長期處於12％甚至13％以上，尤其每年畢業季後會顯著上升；以去年為例，青年失業率高峰落在8、9月，分別為12.08％與12.01％，之後逐月下降，12月來到11.75％。

人資專家楊宗斌分析，大學、研究所畢業生多落在22至24歲，由於初期換工作頻繁，可能三個月試用期還沒過，已經換了新工作，是失業率居高不下的主因，至少要工作一兩年後才會穩定下來。25歲至29歲族群的失業率會大幅驟降。

據統計，去年25至29歲族群失業率為5.77％、30至34歲者為3.37％，數據印證確實是這樣。

1111人力銀行分析，新鮮人很高比例月薪僅3萬多元，學用落差下，經常對職場環境、薪資不滿，導致工作情緒低落，建議「先求有、再求優」，企業也應有完善訓練來協助新人快速上手。

由於年輕人低薪難解，人力銀行調查顯示，上班族年後有轉職計畫者高達88％有「海漂」計畫，盼薪資達現在的2.25倍，海漂首選為日本，其次是美國、東協；楊宗斌警示，少子化還面臨人才外流夾殺，未來恐演變成國安問題。