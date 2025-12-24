社會暴力衝擊身心，芳療師教你用精油找回安全感與好眠

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

12月19日，台北捷運中山站發生隨機砍人暴力事件，震驚社會。無論是親歷現場的民眾，或透過網路、媒體畫面得知事件經過的人，都難免受到心理衝擊。有不少民眾反映，事件發生後出現心悸、焦慮、夜間難以入眠，甚至睡到一半容易驚醒，顯示突發社會暴力事件對心理安全感造成深遠影響。

芳療師陳美智指出，這類突如其來的暴力事件，容易引發「急性壓力反應」，即使未直接身處現場，透過反覆觀看相關影像與訊息，也可能讓大腦長時間處於警戒狀態，進而影響情緒穩定與睡眠品質。

幫助放鬆助眠5精油

為協助民眾安定心神、緩解焦慮，陳美智分享5款有助放鬆、助眠的純露與精油，作為日常舒壓的輔助方式：

一、橙花純露

被芳療界視為「安撫驚嚇情緒」的代表香氣，適合因突發事件、情緒低落或夜間不安時使用，可噴灑於空間或胸口，幫助快速回復平靜。

二、桔葉精油

香氣帶有淡淡苦韻，卻有助進入深層睡眠，適合近期難以熟睡、容易淺眠者。

三、苦橙葉精油

對於睡前腦袋停不下來、半夜醒來後難再入睡的人，能幫助思緒放慢、情緒沉澱。

四、真正薰衣草精油

氣味溫柔、安撫性高，常被形容如母親般的包覆感，適合高度焦慮、缺乏安全感者。

五、墨西哥沉香精油

適合因長期負面情緒或外在壓力導致的情緒低落與睡眠困擾，有助穩定心神。

正確使用，幫助身心放鬆

在使用方式上，陳美智建議，可於睡前一小時以擴香方式讓香氣在空間中擴散，或將精油滴於海鹽中進行溫水泡澡10至15分鐘，幫助身心放鬆；也可將少量真正薰衣草精油滴於手心，透過深呼吸引導入睡。橙花純露則可噴灑於臉部或情緒緊繃部位，緩解驚嚇感。

不過，陳美智也提醒，使用精油需注意安全原則，精油不可直接滴入水中或未稀釋塗抹於皮膚，且芳香療法僅為輔助。若長期失眠、情緒困擾或出現明顯焦慮症狀，仍應尋求專業醫師或心理專業人員的協助。

（記者李政純圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

