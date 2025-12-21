「社會為何製造出張文」？學者：忽視引爆點只會陷入惡性循環 台灣應面對的3大課題

北捷發生隨機殺人事件，警方高度戒備。攝影李智為

北市19日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文先後於捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀砍人，造成4死11傷；對此國立清華大學生物科學系副教授黃貞祥指出，這起事件一夕間打破了市民對日常空間安全的基本信任，然而「這不是冷漠，而是一種文化性遲鈍」，當社會忽略了精神健康、社會支持與公眾監督，就會陷入「事件、震驚、強力取締、遺忘、重演」的惡性循環。

張文作案時民眾「集體遲鈍」！學者：長年和平社會養成的「現場去現場化」心態

回顧事發當天，數段公開的監視與民眾拍攝的影片中，當凶嫌丟擲煙霧彈、手持長刀在車站出入口與百貨門前走動時，竟有不少路人毫無警覺地在旁走動、觀望、甚至繼續逛街，像是完全未察覺災難正在眼前發生，甚至面對鏡頭疑惑張望、誤以為是街頭表演或煙火特效；而這不是虛構橋段，也不是劇場效果，黃貞祥感嘆，這種「集體遲鈍」暴露出台灣社會在公共危機感知與應變教育上的重大斷層。

黃貞祥表示，這種「文化性遲鈍」，是長年和平社會所養成的「現場去現場化」心態，在台灣絕大多數人一輩子未經歷過實質的暴力衝突或恐怖攻擊，也從未受過系統性的反恐與避難訓練，因此面對異常場景，往往會先懷疑是不是自己「想太多、誤會了什麼」，這種習慣性否認風險因此成了台灣社會面對突發攻擊時最致命的弱點；加上人人皆媒體的時代，許多民眾面對突發事件的第一反應不是保命，而是拍攝。

中央下令全國高度戒備還不夠？台灣應面對的3大課題

黃貞祥質疑，我們的社會是否已經喪失了將「危險」當作「現實」的能力？當事件發生，中央與地方政府火速宣布相關單位提高警戒、加強監控，不過首要之務在於，應全面翻修「公共空間危機應變教育」，目前防災教育多著重於地震、火災、颱風等自然災害，對於現代城市中愈發常見的「極端個體攻擊事件」完全缺乏因應框架，包括「Run–Hide–Fight（逃、藏、抗）」此國際標準自保原則早已在歐美與東亞多國落實安全訓練，台灣卻仍處於邊緣知識的狀態。

其次，政府必須提升公共場域的「可行性安檢」層級，例如透過智慧監控與AI行為辨識，對投擲異物、持大型物品奔跑、身著異常防護裝備等行為及早啟動通報程序，並搭配警民合作的彈性回報管道；而更深層的課題，是看待社會邊緣者與極端個體的預防系統。

「社會為何會製造出張文」？把暴力事件視為「個人問題」只會陷入惡性循環

黃貞祥以張文案為例，兇嫌過去服志願役因酒駕被汰除，再因教召未到遭通緝，最終轉入無業、無依、無處可去的社會陰影，他也許未向他人明示攻擊意圖，但從其租屋處發現之預留裝備可見行為非一時衝動，而「沒有任何早期預警、也無任何機制接住一個即將墜落的個體」反映出社會安全網全線失守。

黃貞祥強調，不僅警政問題，「精神健康、社會支持與公眾監督的交錯失能」更為關鍵，當眾人太容易把暴力事件視為「他個人的問題」，卻很少追問引爆點，只會陷入「事件→震驚→強力取締→遺忘→重演」的惡性循環。

