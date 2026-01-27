「社會病了」男網友肉搜新北割頸案兇手個資 法官判刑3月：已賠償少年

社會中心／新北報導

一名男網友肉搜割頸案「乾哥乾妹」個資PO網被判刑。（示意圖，非當事者／翻攝自PIXABAY）

2023年新北國中生割頸案震驚全台，當時一名剛滿18歲的林姓男網友，因不滿涉案郭姓「乾哥」與林姓「乾妹」的行徑，竟在社群平台公開2人個資與住家地圖。新北地院審理後，考量林男坦承犯行且已與2名少年達成和解並賠償，依違反《個資法》判處3月徒刑，緩刑2年。

回顧全案緣由，新北市某國中林姓女學生與楊姓男同學發生口角，隨後找來同校郭姓「乾哥」替其出氣，導致楊生遭郭生持彈簧刀攻擊頸部身亡，引發社會譁然。案發後群情激憤，當時年僅18歲的林姓網友，於2023年12月27日深夜，在社群論壇「Dcard」蒐集並整理相關資訊，發表一篇題為「割喉案兇手」的文章。

檢方調查指出，林男在文章中張貼了郭姓與林姓少年的社群帳號、照片，甚至附上郭生住處的地理位置截圖。他在文中寫下「其實看到這些限動真的覺得這社會病了」、「好像是做了甚麼很光宗耀祖的事？真的超級可悲」，並在後續更新中標註「補圖教唆女摯友外流」、「最近想出去玩的朋友可以來這邊光顧一下」等語，涉嫌煽動與洩漏個資。檢方認為林男身為成年人，故意對少年犯罪，應依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑。

新北地院審理時認為，林男與2名涉案少年素不相識，僅因抒發個人情緒與義憤，便恣意散布他人隱私資訊，行為確實不可取。然而，法官考量林男犯案時剛滿18歲，年輕識淺且思慮不周，犯後始終坦承犯行，並積極與2名少年進行調解。最終，林男與少年達成和解並支付賠償金完畢，2名少年也表示願意給予自新機會，法院因此判處林男3個月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

至於備受矚目的割頸案本案判決，郭姓與林姓少年一審分別被判9年及8年徒刑；案件上訴二審後，高等法院日前雖撤銷原判，加重改判郭生12年、林女11年徒刑，但高檢署仍認為量刑過輕，不足以達到矯治效果，已決定再提上訴。

