社會處祭利多 首創實習生獎助學金制度

基隆市全國首創社工實習生獎助，自115年起推動全方位社工支持計畫。（記者鄭紫薇翻攝）

▲基隆市全國首創社工實習生獎助，自115年起推動全方位社工支持計畫。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府社會處為解決社工人才荒並鼓勵青年學子投入社會工作領域，宣布祭出多項大利多！推出全國首創的「實習生獎助學金制度」，針對大三以上社工系學生（含社工學分班）提供每月六千元實習津貼，提供大四社工系學生「社工助理」工讀機會，並大幅調升時薪至三百元。

該處為改善社工職場環境，於115年起足額編列加班費預算，並持續辦理社工共識營，盼透過待遇誘因與友善並專業的職場經營，延攬優秀人才留駐基隆。

廣告 廣告

社會處為鼓勵青年社工留任基隆，市府推出全國首創的「實習生獎助學金制度」，鎖定大三以上社工系學生及修習社工學分班之學生，凡經甄選錄取至社會處實習，實習期間每月可領取六千元津貼，減輕學生經濟負擔。針對大四社工系學生，則提供「社工助理」工讀機會，讓學生在資深社工督導帶領下，提早適應職場，獲錄取的社工助理，時薪將加碼至三百元，優於社安網助理時薪。

除了開源招募新血，基隆市更致力於「留才」。社會處強調，自114年起每年舉辦兩天一夜的「社工共識營」，透過團體活動與身心減壓，促進同仁情誼與團隊凝聚力。在薪資與權益保障方面，自115年度起，市府將足額編列社工加班費預算，並全額補助社工加入工會的費用及夜間出勤津貼，確保社工的權益不受預算限制影響。另亦積極經營友善職場、關注工作氛圍，提供員工每年3次免費的心理諮商並積極落實社工及督導的定期督導、彈性輪調與多元化的專業學習機會。

社會處長楊玉欣表示，在社會安全網持續擴大服務量能的背景下，社工的專業角色更顯重要，市府推動一系列社工留才政策的核心理念，是希望打造一個能讓社工安心發展、願意長期服務的工作環境。基隆市不只投入資源吸引社工新血，也同步強化留才制度，讓專業人才在基隆能獲得更完善的支持與更友善的工作條件。無論是實習生獎助、社工助理制度，或是在薪資權益、工作氛圍與專業成長上全面提升，期盼讓社工感受到被尊重、被支持，並願意把基隆作為職涯扎根的城市。