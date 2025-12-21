社會陷不安！唐綺陽示警：不要被紛亂資訊牽著走

星座專家唐綺陽。（圖／東森娛樂）





張文在捷運台北車站、中山站犯下隨機攻擊事件震撼全台，社會各界仍籠罩在震驚與不安情緒中，不少民眾忍不住追問事件發生的原因。網路上各種揣測與說法持續流傳，也讓部分人心情更加紊亂。對此，星座專家唐綺陽指出，面對重大社會事件，民眾難免情緒翻湧，不過她也呼籲大家，先穩住情緒，不要被紛亂資訊牽著走，造成內心產生更大的恐慌。

唐綺陽表示，台灣正逐步進入「火年」，過去暗中累積、私下醞釀的問題，往往會在短時間內被推上檯面。她指出，火的能量具有雙面性，既可能造成衝突與傷害，也能帶來光亮與溫暖，就看人們如何使用這股能量，也期盼社會能在動盪中找到轉化與修復的關鍵。

今（21）日適逢冬至，太陽正式進入魔羯座，並展開長達約20天的「日火合相」，影響將持續至明年1月10日。唐綺陽指出，這段期間政府機關、公務體系、大型組織，以及具權威或領導角色的人物，包含高層、長官與公眾人物，都將面臨更多急迫事務與壓力，唐綺陽警告「這些人都要繃緊神經，而且要卯足精神，以運動家精神應對」。

此外，唐綺陽也提醒，日火合相不僅影響特定族群，也會讓所有人不知不覺中變得「警戒、緊繃、嚴肅」，拒絕情緒勒索、不帶感情，做事更講求效率與結果，但同時也容易缺乏耐性，言行顯得急躁、嚴厲。她呼籲民眾留意情緒控管，避免衝動行事，也要特別注意身體健康，防範突發性傷害或發炎等狀況。

唐綺陽最後指出，在12月25日金星進入魔羯座後，緊張氣氛可望稍微緩解，努力較容易轉化為具體成果，讓人感受到付出有所回報。不過，隨著星象逐漸與木星形成對分，社會中不同立場與聲音的對立也可能更加明顯，她提醒大家務必保持理性溝通，不被情緒牽動，同時也為逝者致上哀悼，祈願傷者早日康復，期盼台灣社會回歸平穩與安定。

