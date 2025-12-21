社會集體創傷 溫柔接住不安的情緒

日前下班顛峰時間，台北車站和中山站，發生攻擊事件，人心開始恐慌。假如不幸遇到這類事件，其實有幾個簡單的自保方法，稍後透過新聞內容告訴您。另外在這一個月內，也要請您多觀察自己的情緒，焦慮不安、憤怒都是正常的，但假如超過一個月，或是情緒嚴重到無法正常社交、工作，就要尋求醫療協助。

大愛電視記者 林亦庭：「台北車站每年都會，擺出來的大型耶誕樹，原本應該非常閃耀，但現在卻熄了燈光，原因就是日前發生了攻擊事件，現在熄燈三天，為逝去的生命默哀。」

廣告 廣告

事發現場，民眾自發性擺滿花束和祝福，圍了好大一圈，哀悼罹難者。但事件剛發生，又正值年末人潮多，警方加派人力巡邏、戒備，穩定人心。民眾：「會有一點難過啦，畢竟我之前是住在這附近，不要在路上一直看手機，或者是戴耳機。」

就怕還有類似事件，內心拉警報，專家分析、在這忐忑不安裡，會有四種情緒不斷重複，不敢相信、滿腔憤怒、心存盼望又憂鬱自責，如果一個月內、有漸漸恢復，是正常狀況，但影響到社交和職業，比如不敢搭捷運、不敢回去上班，就是警訊。臨床心理師 黃龍杰：「看他的功能受損嚴不嚴重，第二個就是看他的時間長不長，自己主觀 或旁邊人客觀覺得，哇 他怎麼跟以前很不一樣，那麼即使他是只有一個 兩個星期，還是可以鼓勵他去就醫 或看心理師。」

如果覺得不用尋求專業，也可以透過信仰、運動、轉移注意力，自我調適。臨床心理師 黃龍杰：「可以隔離刺激 轉移注意(的事) 都OK，那做了信(仰) 運(動)，同(伴) 轉(移) 這四件事之後，通常 第五件事情就會自動出現，叫改觀 或轉念，你就會慢慢覺得 沒有那麼可怕了。」

事件帶來傷痛，也讓人記取經驗，刑事警官分享自保方法。第一招就是，發現異狀、走為上策，同時大叫、告知大家、他手上有武器，真的走不掉時，找遮蔽物。新北刑事警官 黃順吉：「你一定要先找大型的物件，尤其像馬路上 像汽車，一整排的機車也可以，比如說比較大型的柱子，甚至在百貨公司裡面的手扶梯，其實繞著跑 都會有不錯的效果。」

不得已要正面對擊，趕快找工具，其中、隨身包最常拿來防禦，但只是這樣擋在胸前，並不安全，正確應該這樣做。新北刑事警官 黃順吉：「你的視線要能夠看到對方 去做運用，推出來之後 我們這只是假動作，(所以同時)腳可以直接做攻擊，另外一種方式就直接推出來之後，直接往它臉上砸過去，往他臉上 瞬間用力，往前丟過去 這時候就趕快逃跑，才會爭取時間跟機會。」

另外，身上有長傘，可以上下刺擊對方，或將摺疊傘盡速展開、拉開距離，再往對方身上丟、爭取逃跑時間。誰都不希望遇到這種事，先把秘訣學起來，必要時保護自己。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟安平聯絡處 青年共學基地揭牌

環保開啟修行路 翻轉負債人生

