社會韌性的真諦在回歸正常生活

聯合國永續指標（SDG）中，包含諸如SDG11等提升面臨災害風險的韌性。最近的台北車站恐攻事件正可檢視我國的社會韌性。

社會總是多元而有正負面，例如，民眾素質呈現常態分配，有行善者也有作惡者，有致力和平者也有唯恐天下不亂者。史來全球各地均有正義化身與盜竊亂賊，難怪1859年英國文豪狄更斯《雙城記》開場的引言「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是希望的春天，也是絕望的冬天。」美國精神醫學研究顯示，平均每25個人中，有1個符合「反社會人格」特徵（因教育等因素而有較多或少的比率）。

日前澳洲邦代海灘發生大規模槍擊，CNN報導在重大暴力事件中，多數人本能選擇逃離，但有約一成出現「英雄行為」，不顧危險而奮戰罪犯。類似地，台北車站隨機殺人攻擊，余男挺身而出，但不幸犧牲。

1997年，美國運輸研究委員會出版《公共運輸恐怖主義緊急對應》報告，檢視諸如1995年東京地鐵沙林毒氣等事件，結論之一是，地鐵與捷運等鐵道系統易受暴力攻擊，因公共運輸系統乘客密度高、路線固定而易於策劃攻擊、旅運量大而難周全。

需說明的是，公共運輸（地鐵、公車）的每乘客公里死亡風險，遠低於私人運具（機車、汽車、計程車），民眾切勿「風險錯置」與「因噎廢食」。人生充滿風險，包括用瓦斯爐與菜刀做早餐、交通方式、空污、跌倒、二手菸等，隨時可發生，但常人不在意而媒體也沒興趣。我國一年車禍三千多亡魂，但公共場所殺人事件，戲劇張力甚強，易於誘發群體恐慌，其實，發生機率甚低，總傷害也遠比車禍更低。人面對恐懼時，更傾向情緒和直覺，佳例是恐攻，其風險遠低於與肥胖或抽菸等生活方式的致命。

在實體建設上，公共運輸系統實需強化刀械管制，但因總費用高昂而只建設於機場，其實AI科技有助於增加辨識率與降低成本。諸如台北車站的九大系統兩千鏡頭，須儘速整合軟硬體、串連報案網；其他公共場所視需要佈建。其次，高見警率可防制犯罪，但「智慧型風險管理」實更有效，諸如日本鐵道系統人臉辨識與移動軌跡追蹤等，均是範例。

在心理建設上，國民素質為進步之本，教育總是優先，多花錢於教育上則可少花費於監獄上。類似地，國家安全應多和平溝通而少軍備競賽，不幸地，賴總統去年設立「全社會防衛韌性委員會」，卻要花一兆多元於軍武，擠壓教育預算，實應想想美國艾森豪總統名言「每枝槍、每艘艦、每枚火箭，都相當於剝奪飢寒者…消耗下一代的希望。」

不論遭遇什麼風險，對策包括少滑手機而注意檢視環境與掌握動線、將危機意識轉化為日常慣性而非集體恐慌、建立人己的「公民感」與服務精神、回歸正常生活，這才是真正的韌性精義。（作者為大學教授）