社死現場！VTuber穿動補衝廁，結果「動作全播出」還被抓包沒洗手！

近幾年技術飛速發展，想進行 3D 動作捕捉，已不需要花大錢租借工作室，許多輕便型新產品成為不少 VTuber 的新寵兒，在家就可以玩 3D 模型與演出，但也可能因此出現不少意外情況。近日，一名 VTuber 「mimya」在進行新年 3D 直播時，發生了一起「放送事故」，不小心將上廁所的全過程動作都配曝光。

動補設備太好也是問題？（圖源：X@meltymim／mimya）

mimya 當時身穿全身動態捕捉設備，因為內急需前往廁所，她誤以為離開房間後訊號就會中斷，所以沒有脫下裝備就直接離開。卻沒想到這套設備的連線品質非常優秀，竟然把她從衝進廁所、開門、坐下等動作全部精準捕捉，並通過 3D 形象在實況中即時呈現給所有觀眾。

這段尷尬的畫面隨即在網路上瘋傳，但許多網友關注的重點除了設備的連線品質外，更是抓包了一個衛生習慣問題。眼尖的觀眾發現，mimya 在完成一系列動作並沖水後，居然沒有做出「洗手」的動作就直接衝回房間！這讓聊天室和網友吐槽：「為什麼不洗手！」。mimya 事後也幽默的自己把精華剪輯上傳到 X（推特），並順便貼出了動補設備的購買連結，笑稱這是證明追蹤效果絕佳的「最強業配」。

事實上，這種動補設備引發的趣事並非首例，2023 年 hololive 的成員寶鐘瑪琳，在測試 Sony 的輕量化動補裝置「mocopi」時，也曾發生過類似的尷尬情形，錄下她跨越障礙，走出房間打開廁所的門，並且脫褲子坐上馬桶的動作。