社死現場！網美媽「脫衣色色片」誤傳家長群 金主是同學爸

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（記者林曼／綜合報導）中國湖北省一名女性網路直播主近日發生一起烏龍傳訊事件，她自拍了一段3分鐘的私密影片，打算私下傳給長期打賞的大金主，卻因疏失傳錯對話框，直接將影片發進孩子班級的家長群組。更令人尷尬的是，這名長期打賞的金主本身也是同班同學的家長，雙方同在這個群組內。

圖／網美媽自摸片誤傳家長群組，當場社死，影片也在社群瘋傳。（翻攝自X）

影片遭誤傳後，其他家長紛紛點開查看，現場一片譁然。儘管這名女子第一時間撤回訊息，但已有多名家長截圖、錄影存檔，相關影片迅速在網路瘋傳。「湖北建始」「建始實驗小學」等關鍵字隨即在抖音平台衝上熱搜，讓廣大網友大呼太扯。

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