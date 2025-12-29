社畜型偶像！入伍當天早上還在錄廣播 白虎自爆當兵「只擔心1件事」

白虎今日入伍。翻攝머니투데이.jpeg

南韓偶像團體 NU'EST （뉴이스트）出身的歌手白虎（백호，本名강동호，姜東昊）於今（29日）正式入伍，他不僅展現出對粉絲的滿滿愛意，直到入伍當天早晨都還在跑行程，可說是「社畜型偶像」的代表。白虎今日上午現身 MBC FM4U 廣播節目《早安FM 我是 Tei》，與聽眾分享入伍前的心情，率真幽默的發言引發粉絲熱議。

白虎入伍當天早上還在錄廣播。翻攝SPOTV NEWS

入伍當天仍堅持上工

主持人 Tei 對於白虎在入伍當天依然出現在直播現場感到十分驚訝，感嘆其精神力強大。白虎笑稱：「我雖然說過想把行程排滿再走，但公司真的幫我排得很滿。能在這一天見到大家非常榮幸，我也因為能跟大家打過招呼再走，心裡覺得更踏實。」他更打趣表示，自己曾說過想工作到入伍當天的早上，結果真的有工作，能這樣去入伍覺得很幸福。

坦言放棄軍樂隊原因

提及藝人入伍時常選擇的「軍樂隊」，白虎也大方透露內幕。他表示：「原本確實想去軍樂隊，但規定只有到滿 28 歲為止才能申請。因為打從一開始就不可能，所以就早早打消了那個念頭。」現年 30 歲的他，將以陸軍現役兵身份履行義務。

當兵只怕「不能回家」

面對即將到來的軍隊生活，白虎展現出驚人的體力自信。他直言：「我不擔心訓練，體力方面也不擔心，唯一的煩惱是訓練完想回家洗澡睡覺，但軍隊不讓我回家。」這番發言讓現場笑聲不斷。他還補充，身邊的人一直問他「還好嗎」，反而讓他開始自我懷疑：「我真的覺得沒關係，我是不是應該要覺得不太好才對？」

預錄驚喜寵愛粉絲

為了緩解粉絲長達一年多的相思之苦，白虎也留下了暖心禮物。他透露：「從今天起到退伍那天為止，我每天都有預錄好影片，會一直更新到我回來的那一天。」他叮囑粉絲不要太擔心，承諾會健康地完成兵役，並期待回歸後能再次展開有趣的活動。白虎今日下午進入陸軍訓練所後，將接受基礎軍事訓練並正式服役。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

快訊／NewJeans全體回歸無望！公司ADOR與Danielle解約 打算提告她家人

韓首位出櫃男星洪錫天要「當岳父」了 大讚釜山人女婿「髮量很多」

從「熊孩子」回歸男神！崔振赫2月登台慶生 敲碗粉絲推薦隱藏版美食