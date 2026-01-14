社畜大戰慣老闆 《荒島囚救》逆轉職場生態鏈

瑞秋麥亞當斯飾演資深又渴望升官的琳達，不斷忍耐被百般挑剔的工作，直到發生空難後，發現自己其實更懂得荒島求生。（二十世紀影業提供）

過去許多關於職場的電影，高高在上的一律都是年長的男性、用盡各種手段欺壓經驗不足的女性，但是《荒島囚救》（Send Help）卻逆轉了這個公式。高高在上的卻是年輕又中二的臭屁老闆，被欺負的卻是社會經驗豐富的女性，直到他們墜機在荒島後，換個地方上演辦公室大逃殺。

狄倫歐布萊恩（左）扮演被慣壞的富二代老闆布萊利，素來習慣踐踏下屬，但在空難發生後，被迫跟瑞秋麥亞當斯（右）在荒島相依為命。（二十世紀影業提供）

導演導演山姆雷米（Sam Rami）以恐怖喜劇著稱，《鬼玩人》《蜘蛛人》《奇異博士２：失控多重宇宙》都是代表作，他刻意找來了瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）和狄倫歐布萊恩（Dylan O’Brien）兩位優秀的演員，連手演了一齣超驚狂又充滿黑色諷刺的好戲，讓兩人在荒島上的命運翻轉再翻轉，「我真的很喜歡這部電影的『如果…會怎樣？』的設定，如果一個女同事在工作中被欺騙了呢？如果她有個糟糕又刻薄的老闆呢？如果他們墜機了呢？」

當在公司受盡慣老闆冷嘲熱諷的女員工，在一次出差航班中發生空難，她與平日難搞的老闆成為唯二倖存者，漂流至一座與世隔絕的荒島。在島上，女員工使出渾身解數，運用各種求生技巧，力求能在荒島中生存直到獲救。雖然她的求生之路充滿艱辛，惡劣的環境和野生動物的威脅接二連三，但她與慣老闆的權力關係，卻依野外求生技巧而有了巧妙的變化，氣焰囂張的老闆也必須放下階級想方設法配合才能活命，平日受到打壓的社畜可以一吐怨氣，但最終，這場生存之戰演變成一場令人不安又帶著驚悚氛圍的鬥智與鬥志之戰，一步步逼近瘋狂邊緣…。

在接受美國媒體採訪時，山姆雷米談到了是什麼原因吸引他參與這個項目，除了劇本構思新穎獨特，同時又巧妙地展現了兩個角色在權力關係發生的巨大變化與衝突，「我最喜歡這個故事的地方在於，它的核心是一個弱者逆襲的故事，它不僅講述了在荒島上的生存，更是一部關於女性賦權和蛻變的電影。」而其普世的價值在於，無論地位高低，都需要鼓勵社會各界尊重和善待他人。

山姆雷米進一步表示，雖然這是一場關於意志的競賽，「但電影的主題是權力關係的顛覆，當編劇向我講述了這個故事時，我笑了，我簡直不敢相信他們真的要拍這種電影，即使對我這個拍過很多恐怖驚悚片的人來說，這也太離譜了。」

