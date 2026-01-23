社畜紓壓神器！泡泡瑪特「電子木魚」爆紅 股價止跌回升

原本已經退潮流的泡泡瑪特，近日推出的一款全新產品在22日迅速登上各大社交平台的熱搜榜，並直接帶動了公司股價，使其在沉寂已久後迎來了超過6%的顯著上漲。這款備受矚目的產品名為「PUCKY敲敲系列」盲盒，其獨特之處在於內置了一個「電子木魚」功能。使用者只需輕輕拍打玩偶的頭部，便可以發出極為逼真的木魚音效，因此被廣大網友們戲稱為「社畜治癒神器」，成為舒緩工作壓力的理想選擇。

不僅如此，每一款盲盒還精心設計了與之相應的特定吉祥寓意標籤，例如「財富+1」、「快樂+1」等等，這些標籤精準地把握了當下年輕群體對於情緒解壓的迫切需求。根據泡泡瑪特官方售賣小程序上的資訊顯示，這款產品的定價為每個99元人民幣（約合14美元），一經推出便迅速售罄，其中隱藏款更是被炒作至大約327元人民幣的高價。

廣告 廣告

根據華爾街見聞的報導，這款被網友們親切地稱為「電子木魚」的毛絨掛件盲盒，實際上早在今年一月就已正式上市。其巧妙之處在於將傳統的木魚進行了現代化的改造，使其成為一個可以發出電子音效的裝置。只需輕輕拍打玩偶的頭部，即可觸發清脆悅耳的音效。此外，產品還搭配了諸如「財富+1」、「快樂+1」、「智慧+1」等寓意美好的好運標籤，主要功能是幫助使用者舒緩情緒、釋放壓力，因此一經推出便迅速成為熱門話題。

「木魚一敲煩惱全消」的產品理念成功地在社交媒體上引起了廣泛的共鳴。這種將傳統禪意與現代潮玩元素巧妙結合的創新設計，不僅完整地保留了泡泡瑪特一貫以來所堅持的可愛風格，更賦予了產品額外的情感價值和社交屬性，使其成為年輕人表達情感、尋求心理慰藉的一種全新方式。

從泡泡瑪特官方網站上所展示的資訊來看，「PUCKY敲敲系列」實際上是搪膠毛絨掛件，並採用了經典的盲盒配置，包含了六款常規角色以及一款極具收藏價值的隱藏款。單個盲盒的售價為99元人民幣，而包含六個盲盒的整盒售價則為594元人民幣。截至1月22日，該系列產品在泡泡瑪特官網上已經全部顯示為售罄狀態。

相關報導指出，在二級市場上，隱藏款的價格已經被炒作到了大約327元人民幣，相較於99元的原始定價，溢價率高達驚人的230%。這一現象再次有力地印證了泡泡瑪特在潮流玩具市場上所擁有的強大號召力。

紅星新聞報導，泡泡瑪特21日發布公告稱，公司當日以9649萬港元(約8628萬人民幣、1237萬美元)回購公司50萬股股份，回購價格為191.1港元至194.9港元。22日午後，股價低迷許久的泡泡瑪特，股價暴漲超過6%。

更多中時新聞網報導

葛仲珊新歌卡關 夢方大同現靈感

協和電廠土汙案22日審查 環團籲駁回

劣質橄欖油裝高級貨 達人教辨識