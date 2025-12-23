社畜面臨一大難題！果粉推這1款鬧鐘鈴聲 眾人搖頭分享保證秒醒名單

生活中心／王文承報導

手機鬧鐘便成為能否順利起床的關鍵，而「鈴聲選得好不好」更是決定勝負的重點。（示意圖／資料照）

冬天到來氣溫下降，許多人一早躲在溫暖的棉被裡賴床，一不小心就睡過頭，上班、上課遲到成了日常。此時，手機鬧鐘便成為能否順利起床的關鍵，而「鈴聲選得好不好」更是決定勝負的重點。

社畜面臨一大難題 眾人分享保證秒醒名單



一名果粉在社群平台《Threads》分享自己更換鬧鐘鈴聲的心得，真心推薦內建鈴聲「啟程」，並表示：「自從換了之後，我起床都非常爽，像是被輕輕叫醒的感覺。」貼文曝光後，掀起網友熱議。

廣告 廣告

不過，不少網友卻持反對意見，紛紛笑說這款鈴聲「太舒服反而起不來」，「換了這個之後，10點的班我12點才輕輕醒來」、「聽起來很舒服，舒服到我想再睡兩輪」、「用了之後連班都不用上了」、「等真的醒來時已經中午，睡超飽」。

也有網友曬出自己「保證秒醒」的鬧鐘鈴聲，包括國家級警報聲、《海綿寶寶》主題曲、蚊子聲，甚至是YouTube網紅賴鴻麟的聲音，紛紛直呼，「每次一響，家人都會衝來踹我房門」、「朋友跟我出門過夜都很愛，每天起床都幹勁十足」、「試過很多個，這個真的能讓我秒醒」、「換了巨人鈴聲，每天都被嚇醒」。

另外，還有人選擇用人聲錄製鬧鈴，像是「陶喆簽」或各種崩潰式叫醒語音，讓人一醒來就懷疑人生，笑翻網友直呼，「原文的鬧鐘叫醒程度100%，留言區的鬧鐘是1000000000%。」對此，原PO也幽默回應：「大家的都太猛了，有些已經不是鬧鐘，是在自殘。」

更多三立新聞網報導

開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了

貴婦夢破碎！她發現年收300萬尪隱瞞24年驚人秘密 晚年淪為打工仔

回家鄉後悔！她點南部「3大硬傷」 眾人搖頭曝這1縣市最讚：南北綜合體

玩到險沒命！男將30公分黃鱔「塞入肛門」狂游 醫開刀驚見1畫面嚇傻

