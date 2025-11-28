社福人力不足 鍾東錦喊話中央

苗栗縣長鍾東錦表示，將優化社工醫療、強化訪視，盼中央減輕地方財政壓力。（呂麗甄攝）

苗栗縣議會28日總質詢，縣議員張佳玲與鄭聚然關注社福人力不足，社工負荷遠高於中央標準，恐影響弱勢服務品質。縣長鍾東錦表示，縣府面臨人力與財政雙重壓力，將盤點缺口，籲中央盡速修訂《財政收支劃分法》，減輕地方財政負擔。

張佳玲質詢指出，高風險精神病患若在社區發作或拒絕服藥，可能危及公共安全。中央規定社工服務比例為1比25，但苗栗縣現行比例已達1比40，工作負擔沉重，難以保障服務品質。

衛生局長楊文志答詢表示，精神病患多屬慢性病，只要按時就醫與服藥通常可維持穩定。若出現自傷或攻擊行為，即可啟動保護就醫程序，最長可延至60天。社區訪視由心理師、社工師及護理師執行，負擔沉重，遇到棘手個案時警方會低調協助，以維持社工與個案的信任關係。

鄭聚然質詢指出，苗栗縣社工人力不足，待遇升遷缺乏吸引力，偏鄉敬老卡使用效益有限，應結合社區關懷據點，籲整合各局處改善交通與停車規畫。

社會處長張國棟表示，全縣約500名社工中，正式編制僅180人，實際可用率約85％，仍存在人力缺口。縣府已採取留才措施，包括薪資與獎勵提升、鼓勵承接政府案，並提供外出服務防護與安全支援。

鍾東錦表示，苗栗面臨人力與財政雙重挑戰，警力、社工及行政人員不足，中央補助減少導致財政不穩，他比喻就像去菜市場買菜，如果口袋的錢不確定，就無法合理分配，要求盤點缺口，向中央爭取支援，籲修訂《財政收支劃分法》，穩定公共服務。