社福力挺助學 新北低收戶學生圓夢台大翻轉人生

（中央社記者黃旭昇新北3日電）幼年歷經家庭變故的小亭（化名），接受安置15年；新北社會局今天表示，在社工與安置機構長期陪伴，小亭今年順利錄取台灣大學工學院，透過企業資源挹注，協助安置兒少翻轉人生。

板信銀行副總經理黃家泰今天捐贈助學金給錄取台灣大學的小亭，微星科技同時也捐贈筆電，幫助她下一階段的學習。

社會局今天表示，小亭幼年喪母，父親因經濟與照顧能力受限，經評估後，她與弟弟被安置在機構中，由機構穩定照顧生活，提供多元學習資源。

板橋第二社福中心社工陳玟伶透過新聞稿表示，持續追蹤與整合民間資源，並在節日與寒暑假安排小亭與父親團聚，維繫家庭情感連結。

陳玟伶指出，小亭從3歲就安置在機構，但課業表現優異，曾親自陪同小亭走訪台灣大學校園、蒐集相關科系資訊，強化升學動機與信心，最終如願錄取台灣大學工學院。

安置機構的執行長李肇家今天在捐贈儀式為小亭禱告祝福。安置機構的院長蘇鈺惠表示，小亭初入機構時情緒不穩，經社工與師長密集輔導與學習刺激後，課業逐漸進步，也鼓勵她參與音樂課程與合唱團，培養多元能力。

新北社會局長李美珍期許，小亭在逆境中堅定向學，未來回饋社會，形成善的循環。

基督教芥菜種會表示，以福音、扶助、扶立的核心理念，全方位支持脆弱家庭，服務範圍涵蓋「家的扶助」、「家的安全」（物資與修繕）、「陪伴教育」與兒少一起成長、「照顧者學校」減輕壓力，及「以工帶振」翻轉脆弱家庭，重塑家的平安喜樂。（編輯：黃世雅）1150203