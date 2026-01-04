社福官員涉性侵未成年 林岱樺發聲願陪受害者走過創傷

高雄市爆出衛生局心衛中心官員涉嫌性侵未成年少女案，民進黨立委林岱樺公開表態聲援。（圖／周志龍攝）

高雄市日前爆出一名16歲少女遭衛生局心理衛生中心執行秘書，涉嫌利用職務之便違法搜尋個資並誘騙性侵，引發社會高度關注。民進黨立委林岱樺今（4）日公開聲援受害者並指出，該起案件凸顯社會安全體系出現重大破口，對城市治理而言是極其嚴肅的警訊。

高雄市政府衛生局心理衛生中心一名執行秘書，涉嫌利用職務之便違法查詢通報個案的個人資料，取得一名16歲少女的聯絡方式後，透過LINE接觸對方，並假扮性交易對象誘騙赴約，少女因擔心對方掌握不雅影像而被迫配合，見面後遭性侵。少女事後向高雄市警局婦幼警察隊報案，全案曝光，雄檢依妨害性自主等罪嫌起訴，並求處10年半徒刑。

隨著官員涉嫌性侵未成年少女案件曝光，林岱樺公開發聲，聲援遭受傷害的受害者。她指出，這起事件凸顯社會安全出現重大破口，對任何一座城市而言都是極其嚴肅的警訊。她強調，初選固然重要，但市民的安全與尊嚴永遠應該擺在最前面。

她也特別關注是否仍有人在受害後因恐懼而不敢走出來、默默承受痛苦，並藉此向仍在陰影中的受害者喊話：「妳不是一個人，也不會是孤單的，我願意陪妳走完這一程，站在妳身旁。」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

