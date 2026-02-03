社福漏洞…19萬人長期插管 恐成長照孤兒

養護機構婉拒收顧插管患者，個案只能住醫院，因用了健保部分給付，而被排除在長照補助，連同尿布耗材，醫療費用每月近五萬元，家人負擔沉重。記者李樹人／攝影

一場突如其來的肺炎，合併心衰竭、胸腔積水，三十三年次的嚴媽媽成了「雙管」病人，插上氣管內管、鼻胃管，離開加護病房後，外傭無法照護，養護機構不願收顧，只能住醫院呼吸照護病房，每月費用近五萬元，但因住院使用健保，喪失長照補助身分，長照三點○「醫療結合長照」形同空談。

健保統計數據顯示，一一三年長期使用呼吸器的患者人數高達十九萬二○三四人，這些倚賴呼吸器維生的患者均可能處於「醫療、長照」之間的社福漏洞中，因住院健保給付，而無法請領長照補助，家屬經濟負擔沉重。

嚴家兒子表示，媽媽於去年四月罹患肺炎，胸腔積水，在內科加護病房住了四十一天，之後轉至呼吸照護中心，持續接受醫事人員的呼吸訓練，原以為可以順利脫離呼吸器，不料，只要一拔管，血氧立即下降，最後只能做罷。

在呼吸照護中心病房住院滿四十五天後，院方以已滿健保住院天數為由，要求出院，但嚴媽媽鼻孔連著鼻胃管，口腔插著呼吸器，只能臥床，如果回家，外籍看護根本幫不上忙，而一般養護之家聽到個案身體狀況，連連搖頭，以照護不周為由，婉拒收顧。

最後嚴媽媽只能轉至原本醫院的呼吸照護病房，但醫療費用貴得嚇人，專業醫護人員兩小時幫忙翻身、拍背、換尿褲，加上管灌餵食營養品，這些全得自費，連同病房，一個月接近五萬元，負擔沉重。

長照三點○上路後，嚴家兒子委請照專評估相關福利，因嚴媽媽已無行為能力，情況已至四級，可申請每年十二萬補助，未來甚至可請領到十八萬元。但請領前提為回到家裡或住在養護機構，如待在醫院，健保給予部分住院給付，即喪失了長照申請資格。

長照三點○將「醫療結合長照」列入重點，針對機構重症失能住民提供每年十多萬元長照補助，對此，嚴家兒子無奈地說，「這項福利看得到，卻吃不到」。媽媽於去年六月住進呼吸照護病房，每月至少五萬元醫療費用，壓得喘不過氣來，期盼衛福部擴大補助適用對象，為眾多「雙管」病患尋求解套，不再成為長照孤兒。

