社福狼官涉性侵未成年掀社安網破洞 柯志恩籲「斷點保護」防二次傷害

高雄市衛生局爆出心衛中心前官員涉嫌性侵未成年少女案件，國民黨高雄市長候選人柯志恩呼籲市府檢討制度漏洞，並提出「斷點保護」與強化個資控管等建議。（圖／CTWANT攝影組）

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便違法查詢個資並誘騙性侵未成年少女，震驚社會。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）日指出，該案暴露出社會安全網與個資保護機制的重大漏洞；她強調，未來將以制度改革為核心，要求市府全面檢討個資存取與監督機制，補強社會安全網的防線，避免類似事件再次發生。

曾獲衛福部「社會安全網績效督導」的何建忠，涉嫌利用職務之便違法查詢通報個案的個人資料，取得一名16歲少女的聯絡方式後，透過LINE接觸對方，並假扮性交易對象誘騙性侵得逞。全案曝光，雄檢依妨害性自主等罪嫌起訴，並求處10年半徒刑。

廣告 廣告

柯志恩表示，遭受嚴重創傷的孩子，要重新建立對人的信任極為不易，市政府應將重點放在受害者的心理重建與法律協助上。她認為，相關輔導與陪伴不宜再由涉案體系內的衛生局或心理衛生中心負責，建議由社會局結合外部民間心理專家，進行「斷點保護」，以確保受害者在調查與協助過程中，不會承受體制內的二次傷害。

她也進一步指出，主管機關應即刻全面清查全市兒少個資庫的存取紀錄，並強化制度防線。未來凡接觸弱勢族群個資的公務人員，應全面實施「雙重授權」機制，也就是在調閱列管個資時，須經第二位主管核准，並同步建立「存取足跡監控」系統，一旦出現異常讀取情形，即應即時警示並移送政風單位調查。

柯志恩最後強調，社會安全網的修補不只是制度問題，更關乎整體社會的韌性。她表示，未來將運用自身專業持續投入相關改革，也期盼第一線辛苦付出的社工與心理輔導人員，不要因個別事件而灰心；社會安全網的韌性，與家庭安全同樣重要，每一位守護社區心理健康的工作者，都是不可或缺的關鍵角色。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店

只為贏得1份大薯！男比賽吃西瓜「活活噎死」 妻目睹全程崩潰