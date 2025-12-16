社福總盟力挺政府批財劃法掏空財政 總統再籲立院撤回爭議法案

賴清德總統今天(16日)晚間出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，總盟理事長陳節如致詞時力挺政府，批財劃法掏空中央財政，質疑缺乏財政紀律的民粹政策最終傷害的恐是弱勢民眾。總統則在現場播放影片，說明支持行政院長卓榮泰不予副署的原因與立場，呼籲立法院即刻撤回爭議法案。

集結兒童、青少年、婦女、長者及身心障礙者等跨領域全國性團體的台灣社會福利總盟16日晚間舉辦一年一度的聯合感恩餐會，現場席開106桌，包括賴清德總統、行政院長卓榮泰、政務委員陳時中、衛福部長石崇良、勞動部長洪申翰等人皆出席。

總盟理事長陳節如致詞時指出，世局變化沒有一天停歇，台灣內部也一樣，包括普發爭議、反年改、財劃法掏空、憲法法庭癱瘓、人事案否決，這些侵蝕台灣民主的戲碼天天上演。她感謝賴清德總統心繫國人健康，在總統府成立「健康台灣推動委員會」、推出長照3.0，也感謝行政院長卓榮泰在財劃法修正後，仍保留社福設算補助的新台幣406億元給地方，她並呼籲地方首長不要存有「暴發戶」心態。他說：『(原音)財政主權下放地方沒有不好，不過，當某些縣市首長有暴發戶心態，宣布加碼普發，這種缺乏財政紀律的民粹政策，最終傷害的恐怕是社會上最需要協助的弱勢民眾。』

陳潔如表示，縱使政策環境嚴峻，但社福團體仍期待政府加強三大政策方向，包括落實「社會福利基本法」的社福委辦協商制度、加速興建社會住宅、放寬「社會救助法」的申請門檻並取消虛擬所得。

總統致詞時則表示，陳潔如提到的便是他的致詞重點，因此，他在現場播放15日所錄製的影片取代致詞，向大家完整說明他對於卓榮泰不予副署修正版財劃法的立場。他說：『(影片原音) 根據在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元，未來也勢必年年如此，這不僅直接違反「公共債務法」的上限規定，更將導致政府財政瀕臨崩潰。這不是單純的數字遊戲，這意味著過去幾年，國家在長照、幼托、青年教育、經濟發展和國防安全的重大國政項目，都將面臨難以推動甚至停擺。』

總統在影片中表示，立法院強行通過財劃法與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全，他支持卓榮泰不予副署財劃法，並籲請立法院即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。他並重申願依據「憲法增修條文」規定、合憲方式，赴立法院進行國情報告。