社福總盟批財劃法恐傷弱勢 憂法案爭議侵蝕民主

台灣社會福利總盟理事長陳節如表示，「財政主權下放地方沒有不好，不過當某些縣市首長有暴發戶心態，宣布加碼普發，這種缺乏財政紀律的民粹政策，最終傷害的恐怕是社會上最需要協助的弱勢民眾。」

陳節如同時感謝行政院長卓榮泰在《財劃法》修正後，仍保留了社福補助的406億元給地方，並對賴清德總統努力推動「健康台灣」表達肯定。

而社福團體仍然期待政府可以加強3大政策方向，包括落實《社福基本法》中的社福委辦前置協商制度、加速興建社會住宅、放寬《社會救助法》的申請門檻，並取消虛擬所得。

另外，總統賴清德在上台簡短致詞後，是再度透過日前錄製的影片，來說明他對於行政院長卓榮泰，不予副署修正版《財劃法》的立場。

