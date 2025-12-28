社維法修法仇恨言論罰3萬 劉靜怡諷：這麼愛用「國民黨戒嚴遺緒」

行政院會通過「社會秩序維護法」部分條文修正草案，對於在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。對此，前大法官被提名人、台大教授劉靜怡除諷刺，這麼愛用「國民黨戒嚴遺緒」的戒嚴法也是一絕，也反問，參與街頭運動者針對被抗議對象的政客立牌位，是否構成《社維法》修正草案的仇恨言論？

本次《社會秩序維護法》部分條文修正草案，對於在公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

草案條文同時新增，以網際網路公開倡議消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，內政部會商相關機關後，得令網際網路平台提供者、內容提供者或應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。

劉靜怡昨（27）日在臉書發布數篇貼文，評論《社會秩序維護法》部分條文修正草案，她質疑，難道實質內容不可以更具體一點、程序保障不能更周全一點嗎？「這麼愛用國民黨戒嚴遺緒的戒嚴法也是一絕啦」。劉靜怡也質問，參與街頭運動者針對被抗議對象的政客立墓碑、立亡者牌位，而且在社群媒體上到處流傳，到底會不會構成《社維法》修正草案的仇恨言論？「類似仇恨政治動員實例不勝枚舉」。

【看原文連結】