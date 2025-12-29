《社維法》草案散布仇恨言論最高罰3萬 內政部：符合2要件才會罰

政院日前通過《社會秩序維護法》修正草案，修法內容引起譁然。內政部次長馬士元今日受訪說明。（本刊資料照）

因應「賴十七條」策略，政院日前通過《社會秩序維護法》修正草案，但修法內容引起譁然，被不少人視為《數位中介法》借屍還魂，國民黨也批評「網路戒嚴」。對此內政部次長馬士元今（29日）緩頰，強調主張納粹、解放軍攻台或中華民國主權不存在等言論，才符合仇恨言論或消滅國家主權的定義，且僅有行政處分。至於個人政治意願表達，如主張台灣國、願與中國統一，都不在此限。

政院上週通過《社維法》修正草案，對於在公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

同時新增，以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，內政部經會商法務部、數發部、陸委會及相關機關後，得令網際網路平台提供者、網際網路內容提供者或網際網路應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。

消息一出引起譁然，一來何謂仇恨言論標準模糊，其次評判標準不是法院，而是數發部、陸委會等政府行政機關，引發不少批評聲浪，質疑這次修法根本是《數位中介法》2.0，用國安名義再次試圖管制網路言論。

政院日前通過《社會秩序維護法》修正草案，修法內容引起譁然。（翻攝自臉書）

面對外界質疑，內政部次長馬士元今日受訪表示，台灣有「行政處分」和「刑事處分」兩種樣態，《社維法》屬「行政處分」，如亂丟菸蒂吐痰、開車超速等，都屬《社維法》規範範圍。

針對仇恨言論的定義，馬士元表示，國際上對於仇恨言論早有共通標準，如在歐美宣揚納粹主張，即是仇恨言論，所以主張解放軍攻擊台灣也屬於仇恨言論，標準一致，屬於行政處分。若有人主張到北捷放煙霧彈，這就屬刑事部分，會用《刑法》追訴。

消滅中華民國主權又該如何定義？馬士元說，第一就是武力攻擊，第二是主張中華民國主權不存在，或是主張以外國的方式來取代中華民國主權，強調全世界每個國家的標準都類似。

媒體追問主張「台灣國」是否代表消滅中華民國？馬士元表示，個人政治意願表達或文化、族群認同，都不在《社維法》範圍內，若有人想跟中國、越南、菲律賓統一，這都是言論自由範圍。馬士元說，今天大家不會因為收到一張交通罰單，就說是戒嚴，所以講「網路戒嚴」是太超過了。

