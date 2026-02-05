社群受夠AI文了！Meta放任低劣AI圖文洗版、YT單月湧入百萬AI頻道，學者憂加劇「腦腐」現象

重點一： AI垃圾內容正淹沒 Meta 與 YouTube 等社群平台，甚至出現涉及暴力、歧視與誤導性的內容。

重點二： Meta 執行長祖克柏將此視為社群媒體進入 AI 創作內容的「第三階段」。

重點三： 大量低品質 AI 影片雖遭用戶強烈抵制，但因其高互動率與演算法機制，仍為創作者帶來巨額營收。

你也曾在Facebook或 Instagram 上常滑到一些看起來很感人，但細看有點詭異的照片？例如，手腳比例不對的小孩、在雨天捧著生日蛋糕的貧窮少年。這些就是所謂的「AI Slop」(AI 垃圾)，指利用AI快速生成、品質低劣且往往帶有欺騙性質的影音或圖片。

這些內容常利用宗教、軍事或弱勢群體等煽情題材，甚至是令人不適的暴力動畫、種族歧視隱喻，並用衝擊感強烈的畫面吸引點擊，在Facebook等平台動輒獲得百萬次按讚。

科技大頭只顧流量？AI垃圾內容變現成商機

低品質的AI垃圾沒完沒了充斥螢幕，但在演算法追求互動率的邏輯下，這類內容反而成了獲利工具，Meta 與 YouTube 等科技巨頭也積極擁抱這股趨勢。

Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）公開表示， 在 2026 年初的財報會議中指出，社群媒體已由最初的親友互動與隨後的創作者經濟，正式進入由 AI 生成與重組內容的「第三階段」。

在 Meta 的願景中，AI 將創造出更具沉浸感的影像體驗，但現實卻是平台正AI 垃圾內容淹沒——包括長鬍鬚的飢餓兒童、詭異的人頭貓身動畫等低成本合成的獵奇影像。

YouTube 執行長莫漢（Neal Mohan）也透露，僅在 2025 年 12 月，就有超過 100 萬個頻道使用 AI 工具創作。

這背後利益驚人，根據 AI 公司 Kapwing 的研究，YouTube 新開通的帳號看到的內容中，高達 20% 屬於低品質 AI 影片，部分頻道如印度的「Bandar Apna Dost」，靠著生產這些 AI 垃圾累積了超過 20 億次觀看，一年估計能賺進 400 萬美元。

Bandar Apna Dost Youtube 圖/Youtube

雖然 YouTube 聲稱正努力減少低品質重複內容，但只要點擊率能換算成廣告收入，這些平台對於界定與限制 AI 垃圾內容的態度依舊曖昧。

AI垃圾氾濫引發眾怒！用戶發起拒看抵制潮

TikTok、Threads、Instagram或X上掀起了抵制浪潮。法國大學生西奧多（Théodore）因為受不了這些AI假圖片隨便都能破百萬讚，創立了「瘋狂 AI 垃圾」（Insane AI Slop）帳號來吐槽，吸引超過 13 萬人追蹤。

一名Reddit論壇網友震驚表示：「原來只要讓 AI 向新用戶大量發送 YouTub垃圾內容，一年就能賺進 425 萬美元？」

該網友深入研究後發現，YouTube 的推薦機制（特別是針對新帳號）已充斥著大量 AI 生成的劣質廢料，包含低品質的語音旁白、詭異的視覺效果以及重複抄襲的腳本。

令他最驚訝的是背後的暴利：「這不是什麼智慧自動化或酷炫的 AI 實驗，純粹是為了鑽演算法漏洞而大量產出的內容。而 YouTube 為了追求用戶參與度，竟持續推播這些垃圾。」

看久小心「腦腐」！注意力恐縮短、大腦警覺性降低

隨著 AI 垃圾內容無差別地滲透，專家警告，這些垃圾內容不只是「假」而已，還會對人類認知產生的長期影響。

雪城大學副教授 Emily Thorson 表示，用戶若單純追求娛樂，或許不在乎內容真偽，但對於尋求知識或社群連結的用戶而言，虛假資訊將造成嚴重問題。

義大利帕多瓦大學研究員 Alessandro Galeazzi 則提出「Brain Rot」（腦部腐蝕）的警示： 當人們習慣快速消費大量無意義、非真實的資訊時，大腦辨識真相的警覺性會逐漸鈍化，最終導致注意力縮短，也會喪失查核的意願與動力。

這種現象不僅限於趣味影像，更擴及政治領域，例如網路流傳美國第一夫人梅蘭妮亞·川普（Melania Trump）斥資1000萬美元興建教堂的假新聞影片，正悄悄透過演算法塑造錯誤的公眾認知。

我們正處在一個「眼見不一定為憑」的時代，如果不想變得腦腐，或許得先從拒絕點擊這些 AI 垃圾開始。

