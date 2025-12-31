社群喊話「為啥沒人暗殺賴清德」！高雄25歲男業務送辦

高雄謝姓男子在社群平台發表「為啥沒人暗殺賴清德？」恐嚇言論。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 正值共軍圍台軍演敏感時期，屏東縣警局接獲民眾報案，匿名帳號在社群平台多次發表恐嚇言論，其中更提及「為啥沒人暗殺賴清德？」警方立即報請檢察官指揮偵辦，今日將涉案25歲謝姓男保全逮捕。

屏東縣警局指出，日前接獲報案，有特定帳號於Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「為啥沒人想暗殺賴清德」、「傳統爛成這樣....為什麼台灣沒人造反」、「你媽的這瘋子為啥沒人暗殺」等內容。

警方獲報後，為防止該網路恐慌言論影響社會秩序，隨即將情資報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。透過網路蒐證，並持續深入追查，鎖定犯嫌真實身分及住處，今日在高雄市區將25歲的謝姓男嫌查緝到案，全案詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌，送請屏東地檢署偵辦。

社群放出恐嚇言論的謝姓男子為汽車業務員兼職保全，落網時神情冷靜，犯案動機尚待釐清。警方強調，將持續加強網路巡查，防止不當言論影響社會安定，呼籲民眾切勿以身試法。

