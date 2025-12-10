社群媒體是毒？84%台灣兒少每天必看 性影像外流比例上升

澳洲成為全球首個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，此舉引發各界關注，許多國家也正觀望成效。兒福聯盟今年曾針對台灣兒少網路安全進行調查，發現台灣青少年對社群媒體依賴程度極高，每日使用比例達84%，其中更有13%陷入沉迷狀態，青少年性影像外流比例也較2023年明顯上升。

調查結果顯示，台灣青少年數位隱私保護意識不足，面對生成式人工智慧（AI）技術的普及，僅4成學生會查證AI資訊真偽，4成從未或僅偶爾注意避免上傳個資給AI。更令人憂心的是，8.7%受訪者表示自己或同學曾外流個人性影像，比例高於兒盟前次調查結果。

兒盟針對全台6000多位國、高中生進行問卷調查，發現青少年社群媒體使用率高達84.6%，其中13.6%已呈現沉迷狀態。在AI使用方面，有2成學生高頻率使用生成式AI，但面對相關風險時，僅31.5%的學生曾與家長討論，52%曾與老師討論，顯示家庭與學校在數位素養教育方面仍有很大改善空間。

澳洲此次禁令涵蓋臉書（Facebook）、抖音（TikTok）、YouTube及Instagram等主要平台，正受到其他考慮採取類似措施國家的密切關注。全球各界對社群媒體影響兒少健康與安全的疑慮日益增加，澳洲的做法被視為可能引領國際趨勢的重要一步。不過，禁令也引發部分青少年反制，不少人以假年齡提前註冊、討論使用VPN、改用其他應用程式、與父母共用帳號等方式規避限制。

針對調查結果，兒盟提出「AI教育五要」建議，包括「要關心」青少年心理健康；「要互動」，鼓勵現實生活中的人際交流；「要查驗」AI內容的資料來源與正確性；「要檢視」AI使用時的隱私設定；「要質疑」AI產出內容，培養批判思考能力。

兒盟也建議教育部在現行「中小學生數位教學指引」中增加AI相關教案，並呼籲未來兒少法應增訂「兒少傳播權益與個資隱私維護」專章，確立網安專責機關與跨部會分工機制。兒盟強調，政府與業者應共同建立快速止損機制與配套措施，將兒少在數位環境中遭受的傷害降至最低，期盼各界共同努力，守護兒少的數位安全。

