社群媒體雙面刃！爆文獲成就感也需避開發文地雷

社群平台成為現代人，分享生活與抒發情緒的重要管道，但這也是一把雙面刃，最常見的是「脫口而出」的抱怨，被同事或主管看見，或是被有心人士截圖曲解，引發攻擊，甚至踩到法律紅線，一些眉角不可不慎。

社群平台已成為許多人，日常生活中不可或缺的一部分，當發布的貼文獲得大量愛心和熱烈討論時，這種正向回饋會形成一種獎勵機制，促使人們更願意持續分享生活點滴。這種現象吸引了許多年輕人投入經營社群帳號，希望能在網路世界中被看見。年輕人Adam就是其中一位社群經營者，他先前分享一則，關於時下新興運動Hyrox的日常，竟引發比一般貼文高出近5倍的關注度。Adam表示，當粉絲及陌生網友看到並給予回饋時，感到非常有成就感。除了生活與運動帳號外，Adam也同步經營美食帳號，透過瞄準不同族群來吸引更多潛在粉絲。

然而，隨著關注度提高，也可能帶來一些隱性問題，如酸民評論、偏激分子攻擊，甚至因抱怨工作而惹上麻煩或引發輿論攻擊。Adam表示，因為希望給人較正面的印象，他會減少負面情緒的貼文，並會顧慮自己的工作形象和隱私，較少分享工作內容的細節。他坦言，確實會考慮同事或上司的想法，因為貼文是公開的，每個人都可以看到，所以他會給自己設限，朝正向的方向經營社群。當社群上發布抱怨文被看見時，可能會產生多層面的影響：同事可能會因擔心自己被寫上去而感到不安，進而與發文者保持距離、減少互動；上司可能將此視為對權威的挑戰，影響彼此的信任與互動，甚至成為升遷的隱形阻力；而外圍的觀眾往往只能從貼文去判斷發文者，可能帶來負面評價。

人力銀行職涯永續長王榮春提出「TAG」概念，認為個人社群的表現代表個人品牌。T代表Think，可思考自己身上要貼什麼標籤；A則是Align，要思考如何在社群上呈現個人品牌；G代表成長Grow，最好能分享對社群或公司有幫助的內容，讓大家一起成長。

在社群時代，數位足跡難以抹除，截圖、轉發、下載等功能越發便利，因此發文前必須謹慎，否則可能踩到法律紅線。律師陳業鑫提醒，應避免情緒性、侮辱性的言語，應客觀、中性地描述事情，不要加入主觀且不必要的描述。若將公司同事或主管的個人資料公開在網路上，可能違反個資法。陳業鑫分享，最常因社群引發訴訟糾紛的前三名分別是個資洩漏、妨礙名譽，以及可能揭露公司尚未公開的訊息，甚至影響股市波動，造成內線交易的問題。他建議民眾了解公司對於社群媒體使用的規範，絕對不要踩到或涉及公司的秘密事項，特別是營業秘密部分。他警告，不經意洩漏公司秘密最嚴重可能面臨刑責，若到境外，最重可能有10年有期徒刑。

Adam分享他的保護機制，是選擇與信得過的朋友和家人舒壓分享，他認為社群是一種管道，不一定要把全部的自己都放上去。專家也提出企業與員工間，可以遵守的「PLAY」四字策略，包括Policy（訂出明確友善的社群原則）、Lift（鼓勵員工分享工作亮點與專業故事）、Applaud（表揚優質內容）以及Yield（私下提醒與對話，讓彼此都有成長空間）。分享職場生活是自由，但同時也有界線要遵守，別讓心直口快的抱怨惹來一身禍。

