社群帳號發布歐巴馬P成猴子影片惹議 川普譴責但拒道歉

美國總統川普（Donald Trump）的社群媒體帳號稍早發布一段影片，將民主黨籍前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬描繪成類人猿，涉及貶抑非裔人士，旋即引發跨黨派批評。川普6日譴責這段影片，但並未為此道歉，他說︰「我沒有做錯事。我要看太多東西了，成千上萬的東西」。

美國總統川普（圖）的社群媒體帳號發布一段影片，將民主黨籍前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬描繪成類人猿，涉及貶抑非裔人士，旋即引發跨黨派批評。（美聯社資料照）

路透社報導，白宮起初為這篇帶有種族歧視意味的貼文辯護，隨後在影片出現的12個小時後，於6日清晨刪文。

這段5日晚間發布於川普自家社群平台「真實社群」（Truth Social）的一分鐘影片，放大了他聲稱2020年敗選是因選舉舞弊的不實說法。影片接近結尾部分插入一小段顯然由人工智慧（AI）生成的畫面，內容是靈長類動物跳舞的畫面，被疊加歐巴馬與蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的頭像。歐巴馬夫婦的發言人拒絕對此置評。

6日晚上，川普跟記者說，在白宮幕僚把影片發布到他的帳號前，他沒有看完整段影片。川普說：「我沒有看完整段影片。我看了前半段，主要是講投票機舞弊，有多麼狡詐，多噁心。然後我把影片交給別人。一般來說，他們會看完整段影片。但我想這次有些人沒看。」

記者問他是否譴責這段影片時，川普說：「我當然譴責。」但他拒絕道歉，只說：「我沒有做錯事。我的意思是，我要看太多東西了，成千上萬的東西」。

川普的回應為白宮內部一整天前後不一的說法畫下句點。一名政府發言人起初為這段影片辯護，稱這是無害的「網路迷因」，隨後另一名官員表示，這段影片是錯誤發布且已經刪除。對於一向堅定捍衛川普的白宮而言，這是罕見的退讓。

含有歐巴馬夫婦影片的這篇貼文，引發共和、民主兩黨批評，其中包括共和黨籍聯邦參議員史考特（Tim Scott），他是川普的盟友，也是非裔。史考特在社群平台X上表示：「祈禱這是假的，因為這是我從這屆白宮看過最種族歧視的行徑。總統應該刪除。」

川普所屬共和黨的其他國會議員要求他道歉並刪文。知情人士透露，部分共和黨國會議員甚至私下就此事聯繫白宮。