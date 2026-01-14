社群帳號突遭停權！沈政男申請新帳號曝原因喊冤：就這樣被沒收

平日會針對國內外政局時事發表評論的精神科名醫沈政男，不料近日疑似遭人惡意檢舉，他的臉書帳號竟遭到停權。今（14）日晚間，沈政男緊急申請全新帳號，除了拜託各位宣傳分享外，也透露遭停權的原因。

知名精神科醫師沈政男晚間自曝臉書帳號遭停權。（圖／沈政男臉書）

沈政男在新的臉書帳號發文提到，「我的臉書帳號被停權了，理由竟是涉及詐欺！」沈政男說，自己寫了十幾年臉書，幾千篇長文貼文，內容包羅萬象，應該是地球上最好的個人臉書之一，竟然就這樣被沒收了。

沈政男強調，這是全新的沈政男個人臉書，歡迎大家告訴大家。另外沈政男也預告，明天上午將會驗證他對於2026台南市長民進黨初選結果的預測。

沈政男透露臉書遭停權原因大嘆無奈。（資料照／中天新聞）

該篇發文一出，不少網友紛紛在底下留言回應；「這太搞笑了，剛才打不開版主臉書，還以為我這綠共被封鎖了」、「我還以為這是詐騙帳號呢，老沈正字標記的老臉書帳號竟突然不見」、「確認找不到後才肯定這是真的，不然會以為這是詐騙帳號」、「沈醫師加油，會繼續支持你」、「政治黑手又伸進來了嗎？」

知名胸腔科醫師蘇一峰去年11月也遇到臉書帳號遭停權的情況。（圖／蘇一峰臉書）

事實上，另名平日也會針對國內外政局和時事發表看法的知名胸腔科醫師蘇一峰，去年11月17日也同樣發生臉書帳號遭停權的事情，而且沒給他任何理由，讓他忍不住痛批，「真是太黑了」。儘管隔天他重新申請開啟新帳號，結果才短短5天，同月22日晚間又遭關閉，讓他氣得怒酸，「不過就是放個賴清德影片，就被封號，見證綠色奇蹟的時刻」。在被封號1個半小時後，蘇一峰表示帳號已復原。

