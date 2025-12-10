社群帳號設公開供審查入境資格！AIT祭申請簽證新策...許美華酸：常發表讓美國不爽的高論仔，自己想清楚、看著辦吧！

美國總統川普先前公布將對H1-B（特殊專業人才簽證）的新申請人收取一次性、10萬美元費用，如今美國在臺協會（AIT）今（10日）在臉書發出公告，表示自本月15日起，H1-B、H-4、F、M及J簽證申請者，必須將社群媒體隱私設定調為公開進行審查，確認身分和入境資格。對此，反紫光奇遊團成員許美華詳細指出各簽證作用，並狠酸，「那些經常在社群媒體發表美國人看了會不爽的高論仔，如果還想去美國，或是在美國還有資產，自己想清楚、看著辦吧！」

對於AIT今日貼出申請簽證新公告，許美華諷刺：「整天疑美論、反美親中、反日親俄、崇拜極權仔、整天幫紅色資訊戰散布謠言的台灣人，以後可能會被美國拒絕入境啦。」並說，AIT今天宣佈這件事，懂的人就懂。



許美華指出，以後台灣人要申請赴美工作、留學、交流簽證，包括台積電要派工程師去美國亞利桑那，AIT都要看你的社群媒體帳號發文，做必要的審查依據。



許美華轉貼AIT發文：



「H1-B、H-4、F、M及J簽證申請新知：自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為『公開』，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。」



許美華說，自己問了AI，美國這幾個簽證都是非移民簽證，主要用於短期專業工作、留學與文化交流。她指出，美國的 H-1B為專業技術工作簽證；H-4為H-1B家屬簽證；F為學生簽證；M為職業學生簽證 ；J為交流訪問簽證。



1. H-1B簽證為特殊專業人才簽證。



用途：允許美國雇主聘用具備理論或技術專業知識的外國專業人士到美國工作，如IT、工程、醫療、金融等領域。



特點：需由美國雇主擔保，有年度名額限制（抽籤），通常最長可獲簽三年，可延期至六年。

2. H-4簽證為H-1B家屬簽證。



用途：H-1B 簽證持有人的配偶及未滿21歲的未婚子女可申請此簽證，合法入境和居住在美國。



特點：家屬通常不能在美國工作，但符合特定條件（如H-1B持有者I-140獲批）可申請工作許可。

3. F簽證為學生簽證。



用途：赴美國認可的學院、大學或語言學校就讀學位課程或進行語言學習。



子簽證：最常見的是 F-1 (學術學生)，而 F-2 則是 F-1 簽證持有人的家屬。

4. M簽證為職業學生簽證。



用途：在美國的非學術性或職業性學習機構進行職業訓練或學習。

5. J簽證為交流訪問學者簽證。



用途：參與由美國國務院批准的學術、文化或專業交流項目，如研究、教學、短期培訓。



特點：通常要求在完成後返回母國服務一段時間（兩年），但有例外。



許美華直呼：「美國老大哥出手了，這只是小小的第一步！」她指出，之後美國還可以對反美疑美、親中親俄仔做很多反制，大家可以先自行模擬。



許美華表示，那些經常在社群媒體發表美國人看了會不爽的高論仔，如果還想去美國，或是在美國還有資產，自己想清楚、看著辦吧。

(圖片來源：AIT臉書、許美華臉書)

