社群平台沒人按讚！35歲男確診憂鬱症

中國江蘇省淮安市於近日傳出一起社交焦慮案例。（示意圖／翻攝自Pexels）





中國江蘇省淮安市於近日傳出一起社交焦慮案例。一名35歲張姓男子因性格高度敏感，長期渴望獲得他人肯定。結果發布在社群平台的內容，卻沒有得到別人的按讚與訊息回覆，使他開始陷入社交焦慮循環，最終被醫師診斷罹患憂鬱症。

根據《荔枝新聞》、《羊城晚報》報導，淮安市第三人民醫院心身疾病科醫師王鑫表示，張男父母的教養方式偏向嚴格，由於家人給予的情緒價值不高，使他渴望能夠獲得他人肯定。正因如此，張男在每天下班後，都會反覆回想白天發生的事，造成他對其他人的眼神和回覆過度敏感，進而產生焦慮不安、頭暈出汗等不適症狀，嚴重影響他的工作與生活。

廣告 廣告

王鑫指出，在就醫治療後，張男的症狀已逐漸改善，同時他也給予高敏感族群一些建議。王鑫表示，高敏感並非是一種病症，而是一種特質。高敏感者比起他人，可能更容易感到焦慮或情緒低落，但可以試著接受本身擁有的特質，並減少自我否定，也可以將重心放回自己身上，進而使身心減少負荷與壓力。

東森新聞關心您

社團法人中華民國精神衛生護理學會

02-2599-4259

伊甸社會福利基金會 精神疾病照顧者專線

02-2230-8830

更多東森新聞報導

醫起看／早餐2肉品藏致癌物 專家示警嚴重後果

醫起看／長途飛行突中風！醫曝：全因「這行為」導致

醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲

