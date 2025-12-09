社群平台詐騙頻傳 臉書母公司Meta強調積極與政府、合作夥伴共同攔阻

即時中心／林韋慈報導

近日小紅書遭內政部以拒絕配合打詐為由封禁1年，社群平台打詐議題再掀起討論。根據媒體報導，Meta亞太區副總裁喬（Benjamin Joe）昨（8）日接受媒體採訪時指出，Meta近期積極打擊詐騙，並持續優化系統來偵測可疑行為；根據用戶回報，過去15個月內詐騙廣告已減少逾50％。





喬在亞太區線上媒體聚會中表示，詐騙問題猖獗，不僅限於Meta平台，而是整個網路環境都存在，已成為嚴重的社會問題。他指出，許多詐騙分子採用跨境手法，並以組織化方式運作，背後網絡複雜，手法不斷翻新，有時甚至能繞過平台偵測。

為應對這些挑戰，Meta透過具體措施積極打詐。2025年，Meta已下架約1.34億則違反社群守則的廣告；上半年更破獲約1200萬個與詐騙行為相關的Facebook、Instagram、WhatsApp帳號。此外，Meta也與政府單位及合作夥伴共同攔阻詐騙內容。

喬表示，亞太區社群用戶數居全球之冠，Facebook與 Instagram使用人數持續成長，已成為品牌與消費者的重要橋梁。他強調，打擊詐騙是長期戰役，需要結合科技、用戶回報與合作夥伴力量，才能有效維護社群安全與消費者權益。

Meta 亞太區副總裁喬Benjamin Joe。





內政部表示小紅書拒絕配合打詐。





