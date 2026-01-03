社群平台追錢影片全是假！律師揭「二次詐騙」手法

權麒法律事務所所長陳宇安透過「巴毛律師混酥團」臉書粉專發出警告，近期在社群平台流傳的追討詐騙款項影片，全部都是二次詐騙手法，呼籲民眾切勿上當受騙。

陳宇安指出，無論這些影片中的人自稱是律師或任何類型的顧問，只要宣稱能協助追回被詐騙的金額，百分之百都是詐騙行為。這類影片大量出現在抖音及Reels等短影音平台上，專門鎖定曾經遭受詐騙的受害者。

針對二次詐騙的目標選擇，陳宇安分析了兩大特質。第一，曾經被騙過的人往往較容易再次受騙；第二，詐騙受害者在心靈上正處於脆弱狀態，更容易相信能夠挽回損失的說法。詐騙集團正是利用受害者急於追回金錢的心理，設下二次詐騙的圈套。

陳宇安強調，遭遇詐騙後的正確處理方式只有一個，就是立即向警方報案。若民眾已經交付帳戶、密碼，或是協助提領現金等涉及刑事責任的行為，務必盡快尋求專業律師協助。除此之外，任何聲稱能追回款項的管道都不應輕信。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

