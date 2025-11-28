社群平台隨意Tag朋友恐挨告！引網友熱議：PO文前先問過是尊重

律師提醒，社群平台貼文隨意Tag朋友，可能踩到法律紅線。 圖：葉宜哲攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 社群平台的PO文與限時動態都能使用「@標記」功能連結好友帳號，但律師指出，隨意「@標記」好友的舉動，可能踩到法律紅線，恐怕會讓自己惹上官司，引起大量網友震驚，「PO文前先問過是尊重，畢竟不是每個人都想被公開行蹤」。

日前公視《哈！真相大白了》針對「拍限時動態標註朋友帳號，若未經同意是否觸法？」進行解答，律師指出，關鍵在於現代社會重視「資訊自主控制權」，個人的帳號、行蹤與身分連結皆屬於個資範疇，若當事人不願公開，發布者未經同意標記，將構成侵權風險。

「熊大律師」陳君瑋表示，曾有民眾為了躲避仇家而刻意隱匿行蹤，卻因豬隊友在合照中「熱心標記」，導致其位置與現況曝光，最終慘遭仇家找上門並危及人身安全。事後更依違反《個資法》對朋友提告，法院最終也判決成立。

冷知識在社群平台上引起廣大網友討論，部分網友指出「躲債的朋友看來是藏不住了」、「原來標記是為了讓仇人找到他」，也有網友自嘲「還好我沒朋友，想被告都沒資格」、「媽媽交友單純，這下安心了」。

另外一派網友則立刻拿身邊好友開刀，紛紛標記好友並直言「快告我」、「我在等權志龍告我」、「你就是我的法律」，不過大多數網友認為這是基本禮貌問題「PO文前先問過是尊重，畢竟不是每個人都想被公開行蹤」。

